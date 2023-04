Οι BTS επιστρέφουν με ένα νέο τραγούδι για τη σειρά «Bastions»

Οι BTS επιστρέφουν με το πρώτο τραγούδι τους μετά την κυκλοφορία της συλλογής «Proof» το 2022.

Οι BTS πρόκειται να κυκλοφορήσουν ένα νέο τραγούδι που θα χρησιμοποιηθεί στους τίτλους έναρξης της επερχόμενης νοτιοκορεατικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Bastions».

Το τηλεοπτικό δίκτυο SBS, στο οποίο θα προβληθεί η σειρά, έδωσε στη δημοσιότητα τους τίτλους έναρξης του «Bastions» όπου ακούγεται το νέο τραγούδι των BTS.

Ο τίτλος του single δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι αυτή τη στιγμή.

Αυτό θα είναι το πρώτο νέο τραγούδι των BTS ως συγκρότημα μετά την κυκλοφορία της τριπλής συλλογής «Proof» τον Ιούνιο του 2022. Η συλλογή περιλάμβανε πέντε νέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Yet to Come (The Most Beautiful Moment)» και το «Run BTS».

Στη συνέχεια, οι BTS ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν ένα διάλειμμα για να μπορέσουν τα μέλη του συγκροτήματος να επικεντρωθούν στις προσωπικές καριέρες τους και να εκπληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας περίπου δύο ετών.

Το δημοφιλές συγκρότημα της K-pop αναμένεται να επανασυνδεθεί το 2025.

«Οι BTS αναμένεται να προσφέρουν μία συγκλονιστική αίσθηση εμβάθυνσης στα συναισθήματα και τις σκηνές δράσης της σειράς τραγουδώντας το τραγούδι των τίτλων σε τέλεια αρμονία», ανέφερε η εταιρεία παραγωγής του «Bastions», Timos Media, σε δήλωσή της προς το Πρακτορείο Ειδήσεων Yonhap.

Εκτός από τους BTS, πολλά άλλα συγκροτήματα της K-pop έχουν συνεισφέρει στο soundtrack της σειράς, όπως οι LE SSERAFIM, Brave Girls, Heize και Alexia.

Το «Bastions» θα κάνει πρεμιέρα στο νοτιοκορεατικό τηλεοπτικό δίκτυο SBS στις 14 Μαΐου.

Η σειρά κινουμένων σχεδίων ακολουθεί έναν πρωτάρη υπερήρωα ο οποίος ανακαλύπτει την ταυτότητα ενός κακού που ευθύνεται για την καταστροφή του περιβάλλοντος και αναλαμβάνει την αποστολή να σώσει τη Γη.

Από τότε που οι BTS προχώρησαν σε διάλειμμα, αρκετά μέλη του συγκροτήματος έχουν κυκλοφορήσει σόλο μουσική.

Ο ράπερ Suga είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 21 Απριλίου το πρώτο του σόλο άλμπουμ «D-Day», το οποίο θα συνοδευτεί από το ντοκιμαντέρ «Suga: Road To D-Day» στο Disney+.

Επιπλέον, ο Jimin κατέκτησε στις αρχές του Απριλίου την υψηλότερη θέση στην έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα τα μέλη των BTS με τις σόλο κυκλοφορίες τους με το τραγούδι του «Like Crazy», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ και στο Νο. 8 των βρετανικών charts.