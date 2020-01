BTS: Εντυπωσίασαν τραγουδώντας στο πρωτοχρονιάτικο show της Νέας Υόρκης

Το συγκρότημα της K-pop κέρδισε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο δημοφιλέστερο πρωτοχρονιάτικο show του πλανήτη.

Το 2020 ξεκίνησε δυναμικά για τους BTS, οι οποίοι τραγούδησαν στην καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης.

Οι αστέρες της K-pop ανέβηκαν στη σκηνή του «Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve» στις 22:40 (τοπική ώρα) και ενθουσίασαν το κοινό παρουσιάζοντας τα τραγούδια τους «Boy With Luv» και «Make It Right».

Οι RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin και Jungkook εμφανίστηκαν με ασορτί ενδυμασίες, με άσπρες μπλούζες και μαύρα παντελόνια, αν και ορισμένα μέλη της μπάντας είχαν προσθέσει λαμπερές πινελιές.

Το γκρουπ εντυπωσίασε με τις άψογες χορογραφίες του, ενώ η εμφάνισή του γκρουπ ολοκληρώθηκε εξίσου εκθαμβωτικά, με μοβ κομφετί να εκτοξεύονται στον ουρανό και να γεμίζουν τη σκηνή.

Οι θαυμαστές των BTS είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην Times Square, αψηφώντας το έντονο κρύο που επικρατούσε στη Νέα Υόρκη. Το θέαμα που απόλαυσαν απέδειξε ότι άξιζε η αναμονή.

«Οι BTS έχουν βοηθήσει πολλούς από εμάς», δήλωσε μέλος των ARMY στο Associated Press καθώς ανέμενε την άφιξη του K-pop συγκροτήματος.

«Το ξέρουμε ότι μας αγαπούν, οπότε πρέπει να τους το δείξουμε κι εμείς. Πρέπει να μάθουν ότι τους αγαπάμε, ότι είναι εκπληκτικοί, ταλαντούχοι και πως αξίζουν κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου μας», συνέχισε.

Ενθουσιώδεις ήταν οι αντιδράσεις και των χρηστών των κοινωνικών δικτύων.

«Είμαι υπερήφανη για εσάς παιδιά», έγραψε θαυμάστρια των BTS, χαρακτηρίζοντας «εκπληκτική» την εμφάνισή τους στην Times Square.

«Με αυτήν τη χορογραφία έχουν κερδίσει ήδη το 2020», τόνισε άλλος χρήστης.