Οι BTS ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Among Us

Οι BTS προϊδεάζουν για την επερχόμενη συνεργασία τους με το εξαιρετικά δημοφιλές παιχνίδι πολλών παικτών «Among Us» στο πλαίσιο του «BT21», μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με τη Line Friends, που έχει δημιουργήσει animated εκδοχές και των επτά μελών του K-pop συγκροτήματος.

Στο γεγονός του Among Us, θα παρουσιαστούν τα animated ζώα που δημιούργησε το συγκρότημα και έχουν εμφανιστεί σε μια σειρά από παράξενα βίντεο.

Σύμφωνα με το trailer για τη συνεργασία, οι χαρακτήρες δεν θα εμφανιστούν στο παιχνίδι, αλλά θα αποκαλυφθούν όταν ξεκινήσει το project «περιορισμένης έκδοσης» στις 25 Νοεμβρίου.

Το Among Us είναι διαθέσιμο στις σημαντικότερες πλατφόρμες παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των Nintendo Switch, PlayStation, XBox, Android, iOS και PC.

Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε έναν χώρο με θέμα το διάστημα, στο οποίο οι παίκτες αναλαμβάνουν έναν από τους δύο ρόλους, οι περισσότεροι είναι «Crewmates» (μέλη του πληρώματος) και ένας προκαθορισμένος αριθμός είναι «Impostors» (χαρακτήρες που προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι).

Ο στόχος των Crewmates είναι να εντοπίσουν τους Impostors και να ολοκληρώσουν τις εργασίες γύρω από το χάρτη, τα tasks. Ο στόχος των Impostors είναι να κάνουν κρυφά σαμποτάζ και να σκοτώνουν τους Crewmates πριν ολοκληρώσουν όλα τα tasks τους.

Στο teaser των 30 δευτερολέπτων για τη συνεργασία των BTS με το Among Us, οι οκτώ χαρακτήρες του «BT21» κάθονται στο σαλόνι τους, στέλνουν μηνύματα και ξεκουράζονται, μέχρι που χτυπάει ένας κόκκινος συναγερμός και μεταφέρονται μαγικά ένας – ένας έξω και καταλήγουν να αιωρούνται στο διάστημα.

Και παρόλο που οι χαρακτήρες δεν βρίσκονται στο περιβάλλον το παιχνιδιού, το βίντεο ολοκληρώνεται με ένα στιγμιότυπο των Crewmates του Among Us με προσαρμοσμένα skins «BT21».

Στο μεταξύ, οι BTS θα ανέβουν την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στη σκηνή των American Music Awards 2021, όπου θα παρουσιάσουν μαζί με τους Coldplay τη συνεργασία τους στο «My Universe», ενώ θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συναντήσουν τη Megan Thee Stallion στην πρώτη τηλεοπτική παρουσίαση της συνύπαρξής τους στο remix του «Butter».

📍Global @ 11.25 6PM (PDT)

📍Korea @ 11.25 6PM (KST)

