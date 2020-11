BTS: Ένα δισεκατομμύριο προβολές για το video του «Boy With Luv»

Το δεύτερο video των BTS που μπαίνει στο «Billion Views Club» του YouTube.

Το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών έσπασε στο YouTube το music video για το τραγούδι «Boy With Luv» των BTS με τη συμμετοχή της Halsey.

Έχουν περάσει 18 μήνες από την κυκλοφορία του, τον Απρίλιο του 2019, και ακόμα το «Boy With Luv» παραμένει στη λίστα με τα πέντε τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες προβολές (74,6 εκατομμύρια) μέσα σε 24 ώρες στο YouTube.

Τα ακαταμάχητο και πλατινένιο στις ΗΠΑ «Boy With Luv» συμπεριλήφθηκε στο EP «Map of the Soul: Persona» των BTS και την περίοδο της κυκλοφορίας του, ήταν το τραγούδι του συγκροτήματος που είχε φτάσει υψηλότερα (στο No. 8) στο chart του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Την επίδοση του «Boy With Luv» ξεπέρασε στη συνέχεια το «ON», το οποίο ανέβηκε στο No. 1 του Hot 100 και το «Dynamite» που κυριάρχησε επί σειρά εβδομάδων στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Το «Boy With Luv» είναι το δεύτερο music video των BTS που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο προβολών στο YouTube.

Το boy band σημείωσε για πρώτη φορά το αξιοσημείωτο επίτευγμα με το «DNA» (2017), το οποίο μετρά αυτή στιγμή 1,122 δισεκατομμύρια προβολές.

Επίσης είναι το δεύτερο τραγούδι και για τη Halsey που μπαίνει στο περίφημο «Billion Views Club» του YouTube, στο οποίο έχει ήδη μία θέση με τη συμμετοχή της στο «Closer» των The Chainsmokers. Το lyric video του «Closer» διαθέτει 2,564 δισεκατομμύρια προβολές.