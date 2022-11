Οι BTS έλαβαν τρεις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2023

Οι BTS είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Οι BTS έλαβαν τρεις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy του 2023.

Οι αστέρες της K-pop διαγωνίζονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για το βραβείο της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα και αυτή τη φορά είναι υποψήφιοι με τη συνεργασία του με τους Coldplay στο «My Universe».

Οι BTS είναι επίσης υποψήφιοι για το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο για το «Yet to Come (The Most Beautiful Moment)» και για το Άλμπουμ της Χρονιάς με τη συμμετοχή τους στο άλμπουμ «Music Of The Spheres» των Coldplay.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι BTS είναι υποψήφιοι σε περισσότερες από μία κατηγορίες στα Βραβεία Grammy σε μία χρονιά.

Οι BTS ήταν υποψήφιοι για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα με το «Dynamite» το 2021 και με το «Butter» το 2022.

Το συγκρότημα της K-pop είναι το μοναδικό όνομα που είναι υποψήφιο για τρία συνεχόμενα χρόνια στη συγκεκριμένη κατηγορία από τότε που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης της δομής των κατηγοριών των Βραβείων Grammy το 2011.

Στην κατηγορία αυτή συμμετέχουν τόσο συγκροτήματα/ντουέτα όσο και συνεργασίες σόλο καλλιτεχνών.

Εξετάζοντας αποκλειστικά τα συγκροτήματα και τα ντουέτα που εξακολουθούν να είναι ενεργά, οι Coldplay έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία (πέντε), ενώ ακολουθούν οι Maroon 5 (τέσσερις), οι BTS (τρεις) και οι The Chainsmokers και οι Florence + The Machine (από δύο).

Το «My Universe» είναι η δεύτερη συνεργασία δύο συγκροτημάτων στην ιστορία των Βραβείων Grammy που είναι υποψήφια για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα.

Η πρώτη ήταν το «Something Just Like This» των The Chainsmokers και των Coldplay, που κυκλοφόρησε το 2017.

Τρία μέλη των BTS, ο RM (Kim Nam-Joon), ο J-Hope (Jung Ho-Seok) και ο Suga (Min Yoon-Gi), αναφέρονται επίσης ως δημιουργοί στο «My Universe» και είναι επίσης υποψήφιοι για το Άλμπουμ της Χρονιάς για τη συμμετοχή τους στο «Music Of The Spheres» των Coldplay παράλληλα με την υποψηφιότητα των BTS.

Οι άλλες υποψηφιότητες για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα είναι το «Don’t Shut Me Down» των ABBA και τρεις συνεργασίες σόλο καλλιτεχνών – το «Bam Bam» της Camila Cabello με τον Ed Sheeran, το «I Like You (A Happier Song)» των Post Malone και Doja Cat και το «Unholy» των Sam Smith και Kim Petras.

Στις υπόλοιπες υποψηφιότητες για το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο περιλαμβάνονται το «Easy on Me» της Adele, το «Woman» της Doja Cat, το «The Heart Part 5» του Kendrick Lamar, το «As It Was» του Harry Styles και το «All Too Well: The Short Film» της Taylor Swift.