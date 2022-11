BTS: Δύο νέα ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα και τον J-Hope έρχονται στο Disney+

Δύο νέες σειρές ντοκιμαντέρ με επίκεντρο τους BTS αναμένεται να κυκλοφορήσουν το επόμενο έτος στο Disney+.

Η υπηρεσία streaming ανακοίνωσε και τις δύο σειρά ντοκιμαντέρ την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης παρουσίασης των επερχόμενων παραγωγών που θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα της το 2023.

Το «BTS Monuments: Beyond The Star», το οποίο περιγράφεται ως μια «μουσική σειρά ντοκιμαντέρ», θα δημιουργηθεί αποκλειστικά για το Disney+ στο πλαίσιο των πρωτότυπων προγραμμάτων της υπηρεσίας.

Το «BTS Monuments» θα είναι μία καταγραφή της απίστευτης διαδρομής των pop ειδώλων του 21ου αιώνα, των BTS, και αναμένεται να διαθέτει «απεριόριστο πρόσβαση» σε εκτεταμένο -μουσικό και οπτικοακουστικό- υλικό του συγκροτήματος από τα τελευταία εννέα χρόνια της ύπαρξής του.

Το ντοκιμαντέρ θα καταγράψει επίσης την καθημερινή ζωή, τις σκέψεις και τα σχέδια των επτά μελών των BTS «καθώς προετοιμάζονται για το δεύτερο κεφάλαιό τους».

Τον Ιούνιο, οι BTS ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους ως συγκρότημα για να επικεντρωθούν στις προσωπικές καριέρες τους, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποκαλύφθηκε ότι το boy band θα κάνει ένα διάλειμμα έως το 2025 ώστε να καταταγούν όλα τα μέλη του στον στρατό της Νότιας Κορέας και να εκπληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Disney+ για τη Σιγκαπούρη στο Twitter, οι BTS υπόσχονται ότι ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει την ιστορία της ανάπτυξης και της μουσικής τους από την αρχή μέχρι σήμερα μέσω «ειλικρινών ιστοριών που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ».

«Ελπίζω να ανακαλύψετε νέες πλευρές μας που δεν είχαν αναδειχθεί μέχρι τώρα», λέει ο Jungkook στο τέλος του βίντεο.

It’s time for the second chapter.

Chart the incredible journey of pop icons BTS in the new docu-series BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR, an exclusive #DisneyPlusSG series coming soon. pic.twitter.com/zMPNjQ1mjD

— Disney+ Singapore (@DisneyPlusSG) November 30, 2022