BTS: Το «Dynamite» είναι το πρώτο τραγούδι τους που γίνεται τρεις φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ

Δεν έχει τέλος η επιτυχία του «Dynamite».

Το «Dynamite» είναι το πρώτο single των BTS που γίνεται τρεις φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την 1η Νοεμβρίου, η Αμερικανική Ένωση της Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA) επιβεβαίωσε ότι το επιτυχημένο αγγλόφωνο single του K-pop συγκροτήματος έχει καταγράψει 3 εκατομμύρια πωλήσεις στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αριθμός που το καθιστά πλέον τρεις φορές πλατινένιο στη χώρα.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι το single «Life Goes On» είναι πλέον χρυσό και ότι το άλμπουμ «Be» είναι πλέον πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα κριτήρια της RIAA, ένα τραγούδι πιστοποιείται ως πλατινένιο μόλις σημειώσει πωλήσεις ισοδύναμες του 1 εκατομμυρίου και χρυσό μόλις καταγράψει πωλήσεις ισοδύναμες των 500.000. Οι αριθμοί βασίζονται στις φυσικές και ψηφιακές πωλήσεις albums, στα streams ήχου και βίντεο καθώς και στα ψηφιακά downloads.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που χαρίζει ένα προσωπικό ρεκόρ στους BTS το «Dynamite», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2020.

Ήταν το πρώτο τραγούδι των BTS που κατέκτησε το No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, έχοντας κάνει μάλιστα ντεμπούτο στην κορυφή. Το «Dynamite» κυριάρχησε στην πρώτη θέση του Hot 100 για τρεις εβδομάδες συνολικά.

Επίσης συνέτριψε το ρεκόρ για το τραγούδι που έχει διανύσει τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 στο chart των Digital Song Sales του Billboard, συμπληρώνοντας 18 εβδομάδες παραμονής στην κορυφή τον προηγούμενο Απρίλιο.

Νωρίτερα φέτος, η dance-pop επιτυχία έγινε το πρώτο τραγούδι του επταμελούς boyband που έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify, ενώ οι BTS αναδείχθηκαν στο πρώτο κορεατικό συγκρότημα που επιτυγχάνει αυτό τον άθλο.

Το «Dynamite» έδωσε επίσης στους BTS την πρώτη τους υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, καθώς στη φετινή διοργάνωση ήταν υποψήφιο στην κατηγορία της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο / Συγκρότημα, βραβείο που κατέληξε τελικά στο «Rain On Me» της Lady Gaga και της Ariana Grande.