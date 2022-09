Οι BTS δίνουν rock πινελιά στο «Yet To Come» ενόψει του Μουντιάλ

Το «Yet To Come» των BTS αποκτά άρωμα από βρετανικό rock και καινούργιους στίχους ενόψει του φετινού Μουντιάλ.

Μπορεί οι BTS να βρίσκονται σε διάλειμμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ενθουσιασμένοι για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2022 που θα διεξαχθεί Κατάρ τον Νοέμβριο.

Για να ενθουσιάσουν και τους θαυμαστές τους, το ARMY, οι BTS κυκλοφόρησαν ένα νέο remix για το τραγούδι του «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)», στο οποίο προσθέτουν μία πινελιά από βρετανικό ροκ και καινούργιους στίχους με θέμα τον βασιλιά των σπορ.

«Πηγαίνουμε κατευθείαν στα αστέρια, ποτέ δεν πίστευαν ότι θα φτάναμε τόσο μακριά. Τώρα το όραμα είναι ξεκάθαρο, ο “στόχος του αιώνα” είναι εδώ», τραγουδούν ο Suga και ο J-Hope τραγουδούν από την οροφή κτιρίων εν μέσω πλάνων με παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο και οικογένειες να συνωστίζονται γύρω από τηλεοράσεις για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ.

Η νέα εκδοχή του «Yet To Come» θα αποτελέσει ως το τραγούδι της καμπάνιας «Goal of the Century» της Hyundai με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2022.

«Ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα καλλιτεχνών στον κόσμο, οι BTS και η μουσική τους ασκούν σημαντική επιρροή στην κοινωνία μας ώστε να αναπτυχθεί προς μια θετική κατεύθυνση», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hyundai Motor Company, Jaehoon Chang.

«Μέσω της καμπάνιας για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τους BTS, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια ευκαιρία για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ενωθούν με έναν κοινό στόχο, τη βιωσιμότητα, και να εμψυχώσουν ο ένας τον άλλον».

Παράλληλα, η Hyundai θα ξεκινήσει το challenge #TeamCentury12 στο TikTok την 1η Οκτωβρίου, προσκαλώντας τους fans να αναδείξουν το μήνυμα αλληλεγγύης της καμπάνιας «Goal of the Century» μέσω μιας απλής χορευτικής κίνησης.

Η πρωτότυπη έκδοση του «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» συμπεριλήφθηκε στο τριπλό άλμπουμ «Proof» των BTS που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Ιούνιο, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος της K-pop και ακυκλοφόρητα demos.