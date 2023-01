BTS: Δείτε το trailer για το ντοκιμαντέρ «J-Hope In The Box» του Disney+

Τα πρώτα πλάνα από το ντοκιμαντέρ του Disney+ για τον J-Hope των BTS.

Το Disney+ έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser trailer για το «j-hope IN THE BOX», το επερχόμενο ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στον J-Hope των BTS.

Το βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων περιλαμβάνει πλάνα του ράπερ της K-pop σε ένα στούντιο ηχογράφησης, σε πρόβες χορού και στη σκηνή μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές.

«Ο κόσμος δεν ξέρει πραγματικά πώς ο J-Hope των BTS κάνει μουσική», λέει ο ίδιος στο βίντεο. «Θέλω να βγω από το κουτί και να χαιρετήσω έναν μεγαλύτερο κόσμο», προσθέτει.

Το trailer ολοκληρώνεται με ένα απόσπασμα από την εμφάνιση του J-Hope στο περσινό «Lollapalooza», στο οποίο το μέλος των BTS έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Νοτιοκορεάτης καλλιτέχνης που τέθηκε επικεφαλής ενός μεγάλου αμερικανικού φεστιβάλ.

Το ντοκιμαντέρ «j-hope IN THE BOX» αναμένεται να κυκλοφορήσει διεθνώς στην πλατφόρμα του Disney+ στις 17 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το «j-hope IN THE BOX» καταγράφει τη δημιουργία του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του J-Hope, του «Jack In The Box» που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022 και θα προσφέρει στους θεατές «μια μοναδική ματιά στις προκλήσεις που αντιμετώπισε σε δημιουργικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του άλμπουμ».

Λέγεται επίσης ότι το «j-hope IN THE BOX» θα περιλαμβάνει πλάνα από το πάρτι ακρόασης του «Jack In The Box», εκτός από τα αποσπάσματα από την εμφάνιση του J-Hope στο «Lollapalooza».

Μιλώντας για την εμφάνισή του στο «Lollapalooza» σε συνέντευξή του στο NME, ο j-Hope δήλωσε ότι «προετοιμάστηκε πολύ σκληρά» και τη χαρακτήρισε ως «μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή» τόσο επειδή ήταν ο πρώτος Νοτιοκορεάτης επικεφαλής ενός μεγάλου αμερικανικού φεστιβάλ όσο και για «τη μουσική διαδρομή του J-Hope».

Το ντοκιμαντέρ για τον J-Hope των BTS ανακοινώθηκε από το Disney+ τον προηγούμενο Νοέμβριο μαζί με μία μουσική σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «BTS Monuments: Beyond The Star».

Το «BTS Monuments» θα είναι μία καταγραφή της απίστευτης διαδρομής των BTS, και αναμένεται να διαθέτει «απεριόριστη πρόσβαση» σε εκτεταμένο -μουσικό και οπτικοακουστικό- υλικό του συγκροτήματος από τα τελευταία εννέα χρόνια της ύπαρξής του.

Το ντοκιμαντέρ θα καταγράψει επίσης την καθημερινή ζωή, τις σκέψεις και τα σχέδια των επτά μελών των BTS καθώς «προετοιμάζονται για το δεύτερο κεφάλαιό τους».