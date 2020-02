Οι BTS στο «Carpool Karaoke» – Τραγούδησαν από Post Malone μέχρι το τραγούδι από «Τα Φιλαράκια»

Οι BTS εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο «Carpool Karaoke».

Το «Carpool Karaoke» χρειάστηκε αναβάθμιση για να υποδεχθεί τους BTS. O James Corden πήρε αυτή τη φορά ένα τζιπ και επιβίβασε τα επτά μέλη του δημοφιλούς συγκροτήματος της K-pop σκηνής.

Το επεισόδιο του «Carpool Karaoke» με τους BTS προβλήθηκε στον αέρα του «The Late Late Show» το βράδυ της Τρίτης (25/02).

«Πραγματικά νιώθω ότι χρειαζόμουν επτά άτομα μέσα στο αμάξι για να πάω σωστά στη δουλειά», σημείωσε ο James Corden στην αρχή του «Carpool Karaoke».

Οι BTS και ο James Corden τραγούδησαν κομμάτια από το νέο άλμπουμ «Map of the Soul: 7» του boy band, αλλά και τραγούδια όπως το «Finesse» του Bruno Mars με την Cardi B και το «Circles» του Post Malone.

Το γκρουπ έκανε επίσης μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τον παρουσιαστή.

Ο RM αποκάλυψε ότι έμαθε αγγλικά παρακολουθώντας σε DVD την αγαπημένη σειρά «Τα Φιλαράκια» και το συγκρότημα πήρε την αφορμή για μία α καπέλα εκτέλεση του πασίγνωστου τραγουδιού της σειράς, το «I’ll Be There For You» των The Rembrandts.

Τα μέλη των BTS μίλησαν επιπλέον για τα ψευδώνυμά τους και για τις διαφωνίες εντός του boy band, σημειώνοντας ότι ο Jimin και ο V είναι τα δύο αγόρια που έρχονται συχνότερα σε αντιπαράθεση, κυρίως για τα… κορεατικά ραβιόλια.

Στη συνέχεια οι BTS και ο James Corden επισκέφτηκαν στη συνέχεια μία σχολή χορού του Λος Άντζελες για να πάρει μία ιδέα από τη νέα μέθοδο γυμναστικής PlyoJam, που συνδυάζει τις hip-hop χορογραφίες με γρήγορες και εκρηκτικές κινήσεις.

Ο Corden προσπάθησε να πείσει τους V, Jungkook, Jimin, RM, Jin, SUGA και J-Hope ούτε είναι αρκετά επιδέξιος στο χορό ώστε να γίνει το όγδοο μέλος του συγκροτήματος.