Οι BTS ισοφαρίζουν με το «Butter» την επίδοση του «Drivers License» της Olivia Rodrigo

Δεν έχει τέλος η επιτυχία των BTS.

Το «Butter» των BTS επιστρέφει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για όγδοη συνολικά εβδομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο η επιτυχία του K-pop συγκροτήματος ισοφαρίζει την επίδοση του «Drivers License» της Olivia Rodrigo για το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή του συγκεκριμένου chart για το 2021.

Το «Drivers License» είχε διατηρήσει τα σκήπτρα του chart για οχτώ συνεχόμενες εβδομάδες από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021.

Το «Butter» αντικαθιστά στο No. 1 το «Permission To Dance» των BTS, το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Hot 100 μια εβδομάδα νωρίτερα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον «Butter», το οποίο είχε διανύσει επτά συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή της κατάταξης.

Συνολικά οι BTS παραμένουν είναι στο No. 1 του Billboard Hot 100 για ένατη συνεχόμενη εβδομάδα, χωρίς να εμφανιστεί μέχρι στιγμής ο αντίπαλος που θα μπορέσει να τους εκθρονίσει.

Ενώ το «Butter» επανέρχεται στην κορυφή, το «Permission To Dance» υποχωρεί στο No. 7 του Hot 100 με 85.000 πωλήσεις στην αμερικανική αγορά, πτώση της τάξης του 39% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα και τις πωλήσεις των 140.100 με τις οποίες έκανε ντεμπούτο στην κορυφή.

Εν τω μεταξύ το «Butter» κατέγραψε άνοδο 132% και σημείωσε 115.600 πωλήσεις για να κυριαρχήσει για ακόμα μία εβδομάδα στην πρώτη θέση.

Καθώς το «Butter» αντικαθιστά το «Permission To Dance» στο Νο. 1, μια εβδομάδα αφότου το «Permission To Dance» πήρε τη θέση του «Butter», οι BTS γίνονται το πρώτο όνομα στα χρονικά που καταφέρνει να αντικαταστήσει τον εαυτό του στην κορυφή του Billboard Hot 100 και αμέσως μετά να επιστρέψει στην πρώτη θέση με το προηγούμενό του No. 1, χωρίς να εμφανιστούν στην κορυφή άλλοι καλλιτέχνες στο ενδιάμεσο.