Οι παγκόσμιοι superstars επιστρέφουν στους κινηματογράφους.

Μετά το θριαμβευτικό «Burn The Stage: The Movie» το 2018 και το concert film «Love Yourself in Seoul» στις αρχές του 2019, η κινηματογραφική διαδρομή των BTS συνεχίζεται με την ολοκαίνουργια ταινία «Bring The Soul: The Movie».

Το δημοφιλές boy band προσκαλεί το κοινό του στα παρασκήνια των εμφανίσεών του, πίσω από τα λαμπερά φώτα που κυριαρχούν επί σκηνής.

Την επόμενη ημέρα μετά την τελευταία συναυλία της περιοδείας τους στην Ευρώπη, οι BTS αφηγούνται από μία ταράτσα στο Παρίσι τις δικές τους ιστορίες για τα διαρκή ταξίδια τους σε νέες πόλεις και τις εμφανίσεις τους μπροστά σε χιλιάδες θεατές σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το «Bring The Soul: The Movie» είναι μία ολοκαίνουργια ματιά στον κόσμο των BTS μακριά από τη σκηνή. Η ταινία έχει διάρκεια 105 λεπτά και περιλαμβάνει ομαδικές συζητήσεις από τα μέλη του συγκροτήματος, όπως και εικόνες από εκπληκτικές συναυλίες στο πλαίσιο της πρόσφατης περιοδείας του γκρουπ.

Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε.

Το «Bring The Soul: The Movie» θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Αυγούστου με τη διανομή της Trafalgar Releasing. Όσον αφορά την Ελλάδα, η ταινία θα προβάλλεται από τις 7 έως τις 11 Αυγούστου στους κινηματογράφους των Odeon Cinemas και των Village Cinemas.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.bringthesoulthemovie.com

Το επίσημο trailer του «Bring The Soul: The Movie» μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα και μπορείτε να το παρακολουθήσετε παρακάτω: