BTS: Το «Boy With Luv» με τη Halsey σημείωσε ένα σπουδαίο ορόσημο στο Spotify

Οι BTS δεν σταματούν να γράφουν ιστορία.

Το «Boy With Luv» των BTS με τη συμμετοχή της Halsey κατέγραψε ένα σπουδαίο ορόσημο στο Spotify, καθώς έγινε το πρώτο κορεατικό τραγούδι που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα.

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο EP «Map of the Soul: Persona» των BTS που κυκλοφόρησε το 2019, και ενώ είναι το πρώτο τραγούδι με στίχους κυρίως στην κορεατική γλώσσα που σπάει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams, δεν είναι όμως το πρώτο τραγούδι των BTS που καταφέρνει να σημειώσει αυτά τα νούμερα στο Spotify.

Το 2021, το «Dynamite» έγινε το πρώτο τραγούδι από Κορεάτη καλλιτέχνη που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στα χρονικά του Spotify.

Για να γιορτάσουν το επίτευγμά τους, τα μέλη του συγκροτήματος της K-pop έφαγαν μέσα από την αναμνηστική πλακέτα που τους απονεμήθηκε από το Spotify, ακολουθώντας τα βήματα του Drake (με το «In My Feelings»), της Halsey (με το «Without Me» και του «Closer» με τους The Chainsmokers) και του Joe Jonas (με το «Cake by the Ocean» των DNCE), που είχαν γιορτάσει με παρόμοιο τρόπο την επιτυχία τους.

Πέρυσι, η αγγλόφωνη επιτυχία «Butter» των BTS, που κυκλοφόρησε το 2021, έγινε το δεύτερο single του συγκροτήματος που συγκέντρωσε πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Το «Boy With Luv» των BTS με τη συμμετοχή της Haley είχε γνωρίσει αξιοσημείωτη επιτυχία κυριολεκτικά από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του.

Το τραγούδι κατάφερε να σπάσει τρία παγκόσμια ρεκόρ Guinness στο YouTube την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, στις 12 Απριλίου 2019, μεταξύ των οποίων το ρεκόρ για το video με τις περισσότερες προβολές σε 24 ώρες, το music video με τις περισσότερες προβολές σε 24 ώρες και το music video από συγκρότημα της K-pop με τις περισσότερες προβολές σε 24 ώρες.

Επιπλέον, το EP «Map of the Soul: Persona» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα με το «Boy With Luv».

Το «Boy With Luv» κέρδισε επίσης το βραβείο για το Καλύτερο K-pop Βίντεο στα MTV Video Music Awards 2019 και για το Καλύτερο Music Video στα iHeartRadio Music Awards 2020.

Η συνεργασία των BTS και της Halsey είναι σήμερα πλατινένια στις ΗΠΑ, ενώ στην πατρίδα του boy band, τη Νότια Κορέα, το «Boy With Luv» είναι πλατινένιο σε επίπεδο φυσικών πωλήσεις (με πάνω από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις) και τρεις φορές πλατινένιο σε επίπεδο streaming (με πάνω από 300 εκατομμύρια streams).

Εν τω μεταξύ, το music video για το «Boy With Luv» διαθέτει αυτή τη στιγμή πάνω από 1,638 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.