BTS: Το «Bang Bang Con: The Live» διεκδικεί ρεκόρ θεατών για διαδικτυακή συναυλία

Με το κοινό 15 συναυλιών ισούται ο αριθμός των θεατών που προσέλκυσαν οι BTS στη διαδικτυακή εκδήλωσή τους.

Η συναυλία που μεταδόθηκε μέσω online streaming με τους megastars της K-pop BTS προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό θαυμαστών και θαυμαστριών σε εικονική μουσική εκδήλωση, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία που τους εκπροσωπεί, Big Hit Entertainment.

Τη συναυλία διάρκειας 100 λεπτών με τον τίτλο «Bang Bang Con: The Live» παρακολούθησαν επί πληρωμή 756.000 θαυμαστές από 107 χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της κορεατικής εταιρείας ψυχαγωγίας.

Η συμμετοχή ήταν ισοδύναμη με 15 συναυλίες σε στάδιο 50.000 θέσεων και ήταν το μεγαλύτερο κοινό για μια online συναυλία επί πληρωμή.

H Big Hit πρόσθεσε ότι η συναυλία βοήθησε επίσης να διευρυνθεί το fan club των BTS, γνωστό ως ARMY, κατά 10.000 μέλη.

Η συναυλία ήταν η πρώτη συνεργατική προσπάθεια μεταξύ της Big Hit και της Kiswe, μιας εταιρείας λύσεων ζωντανής μετάδοσης ροής στις ΗΠΑ.

Στη συναυλία οι θαυμαστές και θαυμάστριες της μπάντας προσκλήθηκαν να δουν το εικονικό σπίτι των BTS, όπου τα μέλη τους ξενάγησαν και τραγούδησαν σε διάφορους χώρους, σε πέντε δωμάτια και δύο σκηνές.

Η διαδικτυακή παρουσίαση έγινε μέσω έξι οθονών πολλαπλών προβολών που έπαιζαν ταυτόχρονα. Οι θεατές μπορούσαν να επιλέξουν από κοντινά πλάνα έως πλήρεις λήψεις που απέδιδαν τις συγχρονισμένες χορογραφίες του γκρουπ.

Το σετ που παρουσίασαν οι BTS στη συναυλία αποτελούνταν από δώδεκα τραγούδια: Τα «DOPE», «Boyz with Fun», «Like», «Just One Day», «Jamais Vu», «Respect», «Friends», «Black Swan», «Boy With Luv», «Go Go», «Anpanman» και «Spring Day».

«Παρόλο που ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να δούμε ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε συνεχώς να εξελισσόμαστε ως γκρουπ», είπε στο κοινό ο Jimin.

«Το αντιμετωπίζουμε αρκετά καλά, οπότε ελπίζουμε ότι και εσείς μπορείτε να το ξεπεράσετε αυτή τη φορά, βρίσκοντας τη μικρή χαρά μέσα σας. Ελπίζουμε να συναντηθούμε ξανά με χαμόγελα στα πρόσωπά μας», συνέχισε.