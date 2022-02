BTS: Απίστευτες εκδηλώσεις λατρείας για τα γενέθλια του J-Hope σε όλον τον κόσμο

Το ARMY έχει κατακλύσει τον J-Hope με αγάπη.

Ο J-Hope γίνεται 28 ετών αυτήν την εβδομάδα και οι θαυμαστές των BTS σε όλο τον κόσμο έχουν προχωρήσει σε απίστευτες εκδηλώσεις λατρείας για το μέλος του K-pop συγκροτήματος.

Ο τραγουδιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Jung Hoseok, γίνεται 28 ετών την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου και οι αφοσιωμένοι θαυμαστές των BTS του εκφράζουν την αγάπη τους κάνοντας δωρεές στο όνομά του, δημιουργώντας πρωτότυπα έργα τέχνης, στήνοντας διαφημιστικές πινακίδες και σκαλίζοντας γλυπτά από πάγο προς τιμήν του.

Όπως αναφέρει το Bandwagon, αφιερώματα για τα γενέθλια του J-Hope έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο, από τη Σεούλ μέχρι τη Νέα Υόρκη, ενώ οι θαυμαστές του BTS έχουν κάνει πολλές δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστηρίζουν τα μη προνομιούχα παιδιά, το περιβάλλον και τα κακοποιημένα ζώα.

Δείτε παρακάτω μερικά από τα πιο δημιουργικά αφιερώματα για τα γενέθλια του J-Hope:

Γλυπτά από πάγο

Θαυμαστές στην Ουκρανία έφτιαξαν ένα παγωμένο ομοίωμα του J-Hope φωτισμένο με φώτα ντίσκο.

Hoseok is the First Artist in the world to have an ice sculpture (tiny tan Hobi) to celebrate his birthday, this wonderful project was made possible by @btsukrprojects 🥰🥳 #JHOPE pic.twitter.com/GTXanz20f0 — j-hope daily™ #Hobiuary ♡ (@thehobiprint) February 14, 2022

Αφιερώματα κοντά στα κεντρικά γραφεία της HYBE στη Σεούλ

Κοντά στα κεντρικά γραφεία της δισκογραφικής εταιρείας του συγκροτήματος στη Σεούλ εμφανίστηκαν δεκάδες αφίσες, κέικ, δωμάτια γεμάτα με αναμνηστικά αντικείμενα του J-Hope και πύργοι με κύπελλα.

So many Hoseok birthday projects near HYBE building, i hope Hobi sees all these love for him😭🥺pic.twitter.com/NWSoPoGcPu — j-hope daily™ #Hobiuary ♡ (@thehobiprint) February 14, 2022

Διαφημιστικές πινακίδες

Το πρόσωπο του J-Hope εμφανίστηκε σε διαφημιστικές πινακίδες σε κάθε άκρη του πλανήτη, από την Times Square της Νέας Υόρκης μέχρι το Κιργιστάν και τη Σεούλ.

Διαφημιστικές αφίσες για τα γενέθλια του J-Hope ανάρτησε στο μετρό της Σεούλ και η Ακαδημία Χορού Joy στην οποία φοίτησε το μέλος των BTS.

#JHOPE 'S fan plus birthday ad on new York times Square is up and it will be there till 19/02 🥺 pic.twitter.com/zgqFWobnzm — 𝓡_𝓞_𝓞 ⁷🐬🐋 (@R_o_o_O2) February 14, 2022

Hoseok’s birthday project ad near Joy Dance Academy (former dance academy he studied) in Gwangju ~ #JHOPE pic.twitter.com/n8JpLsNWAe — j-hope daily™ #Hobiuary ♡ (@thehobiprint) February 15, 2022

#JHOPE will have birthday media ad in tsum mall Bishkek Kyrgyzstan,the screen in 30M High (5 floors),4M wide 😭🤍pic.twitter.com/1atpzTwwPD — 𝓡_𝓞_𝓞 ⁷🐬🐋 (@R_o_o_O2) February 13, 2022

Διαδικτυακά πάρτι

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί ένα έκτακτο streaming party.

Ειδικά hashtags

Το ARMY σχεδιάζει να κάνει trend στο Twitter το πρωί της Παρασκευής μια σειρά από hashtags προς τιμήν του J-Hope, όπως τα #OurFebruaryMiracle (Το θαύμα μας του Φεβρουαρίου), #OurEternalHope (Η αιώνια ελπίδα μας) και #uarourhope (Είσαι η ελπίδα μας), μεταξύ άλλων.

Φιλανθρωπικές δωρεές

Το ARMY συγκεντρώνει επίσης χρήματα για να υποστηρίξει μια σειρά από φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε όλον τον κόσμο προς τιμήν του J-Hope.

Μεταξύ άλλων, οι θαυμαστές των BTS έχουν προβεί σε δωρεές μια μη κερδοσκοπική σχολή χορού για τη νεολαία στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, σε ένα πρόγραμμα επαναφύτευσης κοραλλιών, σε μια οργάνωση για την κακοποίηση ζώων στη Νέα Ζηλανδία και σε ένα μεξικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο.

Celebrating Hobi's bday with #WhatHopeCanDo, a 5-day campaign to support What Dance Can Do (WDCD), a non-profit org in Cape Town that uses dance to make a life-changing impact in the lives of kids and young adults. Donate: https://t.co/1kcKzUjbOC pic.twitter.com/e3A1JVwXa7 — One in an ARMY⁷ 💜 Charity Project (@OneInAnARMY) February 13, 2022

🌊 HOBI’s CORAL REEF 🌊 To celebrate the birthday of our sunshine, J-hope, we opened this donation project to help the NGO that planted corals able to planted and save the corals that are in danger/almost extinct. 🗓: Feb 13 – Feb 17 Any amount is appreciated! 💜@BTS_twt pic.twitter.com/ia1JHC0Jb9 — BTS Malaysia ARMY⁷ (@MY_btsarmy) February 13, 2022

Εγκαταστάσεις τέχνης και αυτοσχέδια πανό

Οι θαυμαστές των BTS εξέφρασαν την απέραντη αγάπη τους στον J-Hope με γλυπτά από πάγο, γιγάντια λαμπάκια που σχημάτιζαν το όνομα του τραγουδιστή και φωτεινά αυτοσχέδια πανό.

Wahhhhh!!!! It’s so amazing!!! Thank you so much for doing this for our hobi!!! How amazing is this! I will take the long way to work to see this from now on. It’s located in Sinchon! 🥺🥺🥺🥺🥺🥺💜💜💜💜

Thank you @J_hopeBarChina #제이홉 #HOBIUARY #jhope pic.twitter.com/FDpM8VJYDW — Sope🌞World🍇 (@gotjams13) February 13, 2022

Παγκόσμια εκδήλωση Polaroid

Θέλοντας να εκφράσουν την εκτίμησή τους στον J-Hope, ορισμένα μέλη του ARMY ενθαρρύνουν τους υπόλοιπους θαυμαστές των BTS τους να κάνουν την ετικέτα #jhope trending στο Instagram, δημιουργώντας και δημοσιεύοντας τις Polaroid φωτογραφίες τους την ημέρα των γενεθλίων του τραγουδιστή.