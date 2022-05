BTS: Η ανθολογία «Proof» θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα demo των επιτυχιών τους

Ο τρίτος δίσκος της συλλογής με τις demo εκδόσεις θα είναι διαθέσιμος αποκλειστικά σε CD.

Οι BTS αποκάλυψαν το ολοκληρωμένο tracklist της επερχόμενης ανθολογίας τους, με τίτλο «Proof», που θα αποτελείται από τρεις δίσκους.

Η επερχόμενη συλλογή θα περιλαμβάνει 48 τραγούδια και πολλά από τα hit singles του boyband, από το «Boy With Luv» με τη συμμετοχή της Halsey μέχρι το πρώτο τους single «No More Dream», καθώς και τρία ολοκαίνουργια τραγούδια.

Επιπλέον, το άλμπουμ θα περιέχει επίσης έναν ολόκληρο δίσκο με ακυκλοφόρητα demos και αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών.

Ο πρώτος δίσκος του άλμπουμ θα περιέχει το επερχόμενο single «Yet to Come (The Most Beautiful Moment)», ένα από τα τρία νέα κομμάτια που θα περιλαμβάνονται στο «Proof». Μέσα από το δίσκο θα κυκλοφορήσει επιτέλους για πρώτη φορά για streaming στο Spotify το τραγούδι «Born Singer» των BTS από το 2013.

Ο δεύτερος δίσκος του «Proof» θα περιλαμβάνει ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Run BTS», μαζί με αρκετά κομμάτια από επιμέρους ομάδες του συγκροτήματος και σόλο τραγούδια των μελών των BTS. Σε αυτά περιλαμβάνονται το «Friends» των Jimin και V, το «Euphoria» του Jungkook και το «Intro: Persona» του RM, μεταξύ άλλων.

Εν τω μεταξύ, ο τρίτος δίσκος της ανθολογίας θα περιέχει αρκετές ακυκλοφόρητες demo εκδόσεις των ομαδικών και σόλο τραγουδιών των BTS. Εκτός από τις demo εκδόσεις των «Jump», «Boy In Luv» και «I Need U», ο τρίτος δίσκος του «Proof» θα περιλαμβάνει επίσης σόλο demo εκδόσεις των επιτυχιών «Spring Day» και «DNA».

Ο τρίτος δίσκος θα περιέχει επίσης μια ηχογραφημένη στο στούντιο εκδοχή του «Tony Montana» με τη φωνή του Jimin. Το «Tony Montana» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τον Suga, χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό όνομα Agust D, στο ομώνυμο mixtape του το 2016.

Ενώ οι δύο πρώτοι δίσκοι του «Proof» θα είναι διαθέσιμοι στις πλατφόρμες streaming, η Big Hit Music ανακοίνωσε ότι ο τρίτος δίσκος της ανθολογίας – εκτός από το bonus track «For Youth» – θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε CD.

Το «Proof», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου, είναι μια συλλογή που ακολουθεί την πλούσια μέχρι τώρα καριέρα των αστέρων της K-pop μέσα από έναν συνδυασμό προηγούμενων κυκλοφοριών και νέων τραγουδιών που «θα αντικατοπτρίζουν τις σκέψεις και τις ιδέες των μελών των BTS για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συγκροτήματος».