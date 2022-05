Οι BTS ανακοινώνουν το νέο single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)»

Το τραγούδι θα περιλαμβάνει στη νέα ανθολογία των BTS με τίτλο «Proof».

Λίγο μετά την ανακοίνωση των λεπτομερειών σχετικά με την επερχόμενη ανθολογία τους «Proof», οι BTS αποκάλυψαν τον τίτλο, το εξώφυλλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου single τους.

Το συγκρότημα της K-pop προχώρησε στην ανακοίνωση της είδησης μέσω Twitter, δημοσιεύοντας στον επίσημο λογαριασμό τους στην πλατφόρμα ένα λεπτομερές πρόγραμμα των γεγονότων που πρόκειται να ακολουθήσουν μέχρι την κυκλοφορία του άλμπουμ «Proof».

Το επίσημο tracklist του «Proof» θα δοθεί στη δημοσιότητα τμηματικά από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, ενώ ένα teaser για το lead single της συλλογής, το οποίο θα φέρει τον τίτλο «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)», θα αποκαλυφθεί στις 8 Ιουνίου.

Το επίσημο μουσικό βίντεο για το «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιουνίου, την ίδια ημέρα με την κυκλοφορία του «Proof».

Ο τίτλος του «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» παραπέμπει στη σειρά «The Most Beautiful Moment In Life» των BTS, η οποία κυκλοφόρησε την περίοδο 2015-2016. Η τελευταία έκδοσή της – «The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever» – συγκέντρωσε κομμάτια από τους δύο προηγούμενους δίσκους του συγκροτήματος μαζί με νέα τραγούδια και remixes.

Το «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» θα είναι ένα από τα τρία νέα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο «Proof», μία συλλογή τριών CDs που θα κυκλοφορήσει τόσο για τον εορτασμό της επετείου των εννέα ετών από τη δημιουργία των BTS όσο και για να προσφέρει στους ARMY την ευκαιρία να αποκτήσουν τα τραγούδια τους σε μία εκτεταμένη συλλογή.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας των BTS, Big Hit Music, η «ανθολογία θα κυκλοφορήσει καθώς ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο ως καλλιτέχνες, που είναι ενεργοί εδώ και εννέα χρόνια, για να ανατρέξουν στις προηγούμενες δουλειές τους».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι τα τρία νέα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο «Proof» θα «αντικατοπτρίζουν τις σκέψεις και τις ιδέες» των μελών των BTS για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συγκροτήματος.