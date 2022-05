Οι BTS ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ – ανθολογία «Proof» – Θα περιέχει τρία καινούργια τραγούδια

Η επερχόμενη συλλογή των BTS θα περιέχει τρία ολοκαίνουργια τραγούδια.

Οι BTS ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Proof», μία ανθολογία του μουσικού καταλόγου τους μέχρι σήμερα που θα επεκταθεί σε τρία CDs.

Όπως είναι ήδη γνωστό στους θαυμαστές των BTS, το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου, την ημέρα που συμπληρώνονται εννέα χρόνια από τη δημιουργία του συγκροτήματος.

Το επερχόμενο άλμπουμ είχε προαναγγελθεί για πρώτη φορά στην τελευταία από τις τέσσερις συναυλίες των BTS στο Λας Βέγκας τον προηγούμενο Απρίλιο, όταν στο τέλος της βραδιάς εμφανίστηκε στην οθόνη η ημερομηνία «2022.06.10» – 10 Ιουνίου – μαζί με το σλόγκαν: «We are bulletproof», μία αναφορά στο τραγούδι «We Are Bulletproof Pt. 2» από το πρώτο άλμπουμ τους, «2 Cool 4 Skool» (2013).

Η δισκογραφική εταιρεία του K-pop συγκροτήματος, Big Hit Entertainment, εξέδωσε μία δήλωση μέσω της σελίδας του boy band στο Weverse, λέγοντας στους θαυμαστές ότι το «Proof» εξυπηρετεί δύο σκοπούς.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει για να γιορτάσει την επερχόμενη ένατη επέτειο των BTS ως συγκρότημα και για να προσφέρει στους ARMY μία εκτεταμένη συλλογή με τα τραγούδια τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συλλογή θα αποτελείται από τρία CD και θα περιέχει τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία του συγκροτήματος και τρία ολοκαίνουργια τραγούδια.

«Αφού ακατάπαυστα εξελίσσονται από το 2013, οι BTS γιορτάζουν την ένατη επέτειό τους τον ερχόμενο Ιούνιο», ανέφερε.

«Η ανθολογία που αποτυπώνει την ιστορία των BTS θα κυκλοφορήσει, καθώς ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο ως καλλιτέχνες που είναι ενεργοί εδώ και εννέα χρόνια, για να ανατρέξουν στις προηγούμενες δουλειές τους», περιγράφεται στην ανακοίνωση της Big Hit.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το «Proof» θα «αντανακλά τις σκέψεις και τις ιδέες» των μελών των BTS για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συγκροτήματος.

Η προπαραγγελία για την ανθολογία ξεκίνησε μέσω του Weverse σήμερα, 5 Μαΐου.

Οι BTS έδωσαν στη δημοσιότητα επίσης ένα «logo trailer» για το άλμπουμ. Το βίντεο μεταφέρει τους θαυμαστές στις διάφορες περιόδους τους MTV μέσα από κινούμενα κείμενα που αντιστοιχούν στα EPs, στις συλλογές και στα άλμπουμ τους, από τις πρώτες κυκλοφορίες της καριέρας τους, όπως το «O! RUL8,2?» και το «Skool Luv Affair», μέχρι το «Love Yourself: Tear», το «Map of the Soul: 7» και το τελευταίο άλμπουμ τους μέχρι σήμερα, το «Be» του 2020.