Οι BTS ανακοινώνουν το concert film «Break The Silence: The Movie»

Το «Break The Silence: The Movie» ακολουθεί τους BTS κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους «Love Yourself».

Οι BTS επιστρέφουν στους κινηματογράφους.

Το δημοφιλές συγκρότημα της K-pop μουσικής ανακοίνωσε ότι το νέο του concert film με τίτλο «Break The Silence: The Movie» θα προβληθεί από τη Trafalgar Releasing σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες του πλανήτη από τις 10 Σεπτεμβρίου

Η ταινία ακολουθεί τους Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jungkook κατά τη διάρκεια της περσινής παγκόσμιας περιοδείας τους «Love Yourself: Speak Yourself World Tour».

Σε σκηνοθεσία του Park Jun-soo, το «Break The Silence: The Movie» θα δώσει στο κοινό πρόσβαση σε παρασκηνιακό υλικό από τα ταξίδια του γκρουπ σε όλο τον κόσμο και τις εμφανίσεις του σε κατάμεστα στάδια και γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ασία, στη Νότια Αμερική και την Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου, η ταινία υπόσχεται επίσης να παρουσιάσει «μια άλλη πλευρά των BTS». Καθένα από τα μέλη του boy band θα μοιραστεί μπροστά στο φακό προσωπικές ιστορίες που δεν έχει αποκαλύψει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Το «Break The Silence: The Movie» θα προβληθεί στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου.

Οι ημερομηνίες προβολές της ταινίας σε κάθε χώρα υπόκεινται σε αλλαγές λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Το επερχόμενο «Break The Silence: The Movie» είναι το επόμενο concert film των BTS μετά το «Bring the Soul: The Movie», το οποίο προβλήθηκε σε επιλεγμένους κινηματογράφους ανά τον πλανήτη τον Αύγουστο του 2019.

Το «Bring the Soul: The Movie» θα επιστρέψει στις αίθουσες στις 28, 29 και 30 Αυγούστου, διαθέτοντας αυτή τη φορά και ένα απόσπασμα από το «Break The Silence».