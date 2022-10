BTS: 50 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως παρακολούθησαν τη συναυλία τους στο Μπουσάν

Οι BTS απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Σχεδόν 50 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν σε όλο τον κόσμο τη δωρεάν συναυλία των BTS με τίτλο «Yet to Come» στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας το Σάββατο 15 Οκτωβρίου.

Οι αστέρας της K-pop πραγματοποίησαν τη συναυλία για να παρουσιάσουν στον κόσμο το Μπουσάν και την κορεατική κουλτούρα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την υποψηφιότητα της πόλης για τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2030.

Περίπου 50.000 άνθρωποι προσήλθαν στο Asiad Main Stadium του Μπουσάν για να απολαύσουν από κοντά τη συναυλία των BTS, ενώ 10.000 παρακολούθησαν το Live Play στην πόλη και άλλοι 2.000 το Live Play στην τουριστική πόλη Haeundae.

Τη συναυλία των BTS παρακολούθησαν 49 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας Weverse. Η βραδιά μεταδόθηκε επίσης τηλεοπτικά από το JTBC TV της Νότιας Κορέας.

Οι BTS άνοιξαν τη συναυλία με το «Mic Drop» και τραγούδησαν για πρώτη φορά το «BTS Run». Το συγκρότημα τραγούδησε συνολικά 19 τραγούδια, όλα διασκευασμένα για ζωντανή ορχήστρα, όπως τα «Dynamite», «Butter», «00:00 (Zero O’Clock)», «Butterfly» και άλλα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τους BTS και που ο καθένας – πέρα από τους ARMY – μπορούσε εύκολα να τραγουδήσει μαζί τους.

Η συναυλία ήταν γεμάτη με συμβολικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το Μπουσάν και την κορεατική κουλτούρα.

Οι BTS τραγούδησαν το «Ma City» μπροστά από γραφικές εικόνες από τα αξιοθέατα και το τοπίο του Μπουσάν. Η σκηνική παρουσίαση του «Idol» τράβηξε τα βλέμματα του παγκόσμιου κοινού με κορεατικά παραδοσιακά στοιχεία και παραστάσεις όπως το Bukcheong saja noreum, ένα κορεατικό παραδοσιακό παιχνίδι που περιλαμβάνει χορό με μάσκες λιονταριών.

«Ελπίζουμε ότι η αποψινή συναυλία μας θα συμβάλει στην προώθηση του Μπουσάν και θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα της πόλης να φιλοξενήσει την Παγκόσμια Έκθεση 2030», ανέφεραν οι BTS.

Πριν την ολοκλήρωση της συναυλίας το συγκρότημα είπε: «Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος “οι BTS στο Μπουσάν”, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η αποψινή βραδιά ήταν η καλύτερη στιγμή για όλους εδώ και για τους επτά από εμάς. Με την ευχή μας να περάσουμε άλλη μια φωτεινή στιγμή ξανά μαζί, σας παρουσιάζουμε το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς».

Οι BTS έκλεισαν την συναυλία με το «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)», προσβλέποντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους.

Η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, HYBE, κατέκλυσε το Μπουσάν με διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που παρείχαν μια εκτεταμένη και συναρπαστική εμπειρία για τους θαυμαστές πέραν της συναυλίας.

Ένα pop up κατάστημα των BTS προσέλκυσε περισσότερους από 16.000 επισκέπτες. Σε μια εκδήλωση που προηγήθηκε της συναυλίας συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες ενθουσιασμένοι θαυμαστές, ενώ εξαντλήθηκαν σχεδόν όλα τα 4.000 εισιτήρια του after party «BTS The City in Busan».