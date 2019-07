Άρωμα από το… «Καλοκαίρι του ‘69» θα φέρει ο Bryan Adams με τη μεγάλη συναυλία του στο ΟΑΚΑ.

Ο Καναδός θρύλος Bryan Adams επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μοναδική στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Shine A Light».

Ο 59χρονος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός και κιθαρίστας διαθέτει μία επιτυχημένη καριέρα που εκτείνεται σε βάθος τεσσάρων δεκαετιών.

Έχει βραβευθεί με πολυάριθμα Juno Awards, τρία Όσκαρ, ένα Grammy, ενώ έχει προταθεί για τρεις Χρυσές Σφαίρες και είναι μέλος του Canadian Music Hall of Fame.

Αποτελώντας έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της γενιάς του, ο Bryan Adams έχει γίνει γνωστός για hit singles όπως το «(Everything I Do) I Do It For You», το «Summer Of ‘69» και τη συνεργασία του με τον Rod Stewart και τον Sting στο «All For Love».

Ο βραβευμένος με Grammy Καναδός έχεις γνωρίσει την επιτυχία κατακτώντας το νούμερο ένα σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ κατά μήκος της καριέρας του έχει σημειώσει παγκοσμίως πωλήσεις άνω των 65 εκατομμυρίων δίσκων.

Η δίψα του για τις εμφανίσεις και η μοναδική αντίληψη του για τις συναυλίες τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους καλύτερους rock τραγουδιστές της εποχής μας.

Ο Bryan Adams θα επισκεφθεί την Ελλάδα με αφορμή την περιοδεία για την προώθηση του νέου άλμπουμ του «Shine A Light», το οποίο κυκλοφόρησε την άνοιξη από τις Badams Music και Polydor Records / Universal Music.

Υποστηρικτής της τουρνέ «Shine A Light» είναι η DHL, γιορτάζοντας με αυτή τη συνεργασία τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίας στον τομέα των μεταφορών και των logistics. Ο τραγουδιστής και η εταιρεία έχουν συμφωνήσει να φυτεύουν ένα δένδρο για κάθε εισιτήριο της περιοδείας που πωλείται παγκοσμίως.

Η προπώληση για τη συναυλία του Bryan Adams στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ στις 18 Νοεμβρίου ξεκινά την Πέμπτη 1 Αυγούστου μέσω του viva.gr.