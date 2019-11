Ο Bryan Adams παρουσιάζει το εορταστικό EP «Christmas»

Χριστούγεννα σε rock ρυθμούς με τον Bryan Adams.

Μία ανάσα πριν την πολυαναμενόμενη συναυλία του στην Αθήνα, ο Bryan Adams μας βάζει σε εορταστικό πνεύμα κυκλοφορώντας από την Polydor Records / Universal Music το EP «Christmas».

Η εορταστική κυκλοφορία περιέχει 5 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Joe and Mary», ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή και δημιουργό, όπως και μία νέα ηχογράφηση του κλασικού χριστουγεννιάτικου κομματιού «Must Be Santa», το οποίο έχει ερμηνεύσει ο Bob Dylan.

Εκτός από τα δύο συγκεκριμένα τραγούδια, το EP «Christmas» περιλαμβάνει τα εορταστικά κομμάτια «Christmas Time», «Reggae Christmas» και «Merry Christmas».

Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει το music video του τραγουδιού «Joe and Mary».

«Είναι ενθουσιασμένος που κυκλοφορώ το EP “Christmas”,», λέει ο Bryan Adams. «Ήταν ευχαρίστηση να ηχογραφήσω μερικά νέα τραγούδια και να κάνω ένα βίντεο για το “Joe and Mary”. Ανυπομονώ να τα ακούσουν όλοι, μαζί με ορισμένα από τα δικά μου κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια», προσθέτει.

Ο Bryan Adams είναι ένας από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές και τραγουδοποιούς στον κόσμο, με μια καριέρα που έχει διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες.

Έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 65 εκατομμυρίων άλμπουμ και διαθέτει 21 επιτυχίες που έφτασαν στο Top 10. Οι ζωντανές εμφανίσεις του τον καθιέρωσαν ως έναν από τους καλύτερους rock τραγουδιστές της εποχής μας. Κάθε χρόνο δίνει πάνω από 120 συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου ο Bryan Adams επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Shine A Light».

Το tracklist του EP «Christmas»

1. Joe and Mary

2. Must Be Santa

3. Christmas Time

4. Reggae Christmas

5. Merry Christmas