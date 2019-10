Η ταινία «Western Stars» είναι η κινηματογραφική απόδοση του ομότιτλο άλμπουμ του Bruce Springsteen.

H Columbia Records παρουσιάζει το «Western Stars – Songs From The Film», το soundtrack της ταινίας όπου ο Bruce Springsteen κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει όλες τις live ηχογραφήσεις που ακούγονται στο φιλμ «Western Stars».

Οι ακροατές μπορούν να ακούσουν τα τραγούδια που υπάρχουν στο πρόσφατο δίσκο του Bruce Springsteen στην κινηματογραφική εκδοχή τους, όπως επίσης και μια διασκευή στο «Rhinestone Cowboy» του Glen Campbell.

Στην ταινία και στο άλμπουμ o Springsteen ερμηνεύει και τα δεκατέσσερα τραγούδια με special guest την Patti Scialfa, μια μπάντα και μια ολοκληρωμένη ορχήστρα.

Το soundtrack είναι σε παραγωγή των Springsteen και Ron Aniello, σε μίξη του Bob Clearmountain και το master το έχει κάνει ο Bob Ludwig.

«Ο Bruce Springsteen μετατρέπει μια συναυλιακή ταινία σε υπερβατική εμπειρία» γράφει το «Rolling Stone» και το «Hollywood Reporter» σημειώνει ότι πρόκειται για «ένα πανέμορφο συμφωνικό ποίημα που εμβαθύνει και κάνει πιο προσωπικές τις ηχογραφήσεις, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο συναισθηματικό φάσμα» – Hollywood Reporter

«Είναι μια συναυλιακή ταινία να τη βιώσετε μαζί με άλλους», αναφέρει το «Variety» και το « IndieWire» περιγράφει ότι «το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Bruce Springsteen είναι μια ευχάριστη και απροσδόκητη ταινία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άλμπουμ «Western Stars» έχει γνωρίσει ήδη παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο Νο1 στα charts σε κάθε ήπειρο και αποκτώντας μερικές από τις καλύτερες κριτικές στην καριέρα του Bruce Springsteen μέχρι στιγμής.

Ο δίσκος τοποθέτησε τον Springsteen μαζί με τον David Bowie και τους Rolling Stones ως ένα από τα Top 5 acts με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το tracklist του άλμπουμ

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel

14. Rhinestone Cowboy