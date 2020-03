Ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί σε streaming το “London Calling: Live In Hyde Park”

«Περιορίστε τις επαφές και ακούστε σε streaming το “London Calling: Live In Hyde Park” από την άνεση του σπιτιού σας, τώρα στο YouTube και το Apple Music για πρώτη φορά». Με αυτό το tweet, ο Bruce Springsteen ανακοίνωσε την άφιξη της συναυλίας που πραγματοποίησε στο Λονδίνο με την E Street Band στις 28 Ιουνίου 2009 στις streaming πλατφόρμες.

Practice social distancing & stream ‘London Calling: Live In Hyde Park’ from the comfort of your own home, now on YouTube & Apple Music in its entirety for the 1st time! Bruce & The E Street Band’s 2009 concert is an absolute powerhouse https://t.co/O90QlPBalO pic.twitter.com/MlQmV8wslS

