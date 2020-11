Bruce Springsteen: Ο πρώτος καλλιτέχνης που βρίσκεται συνεχώς στο Top 5 των charts τις τελευταίες έξι δεκαετίες

Ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ από τον Bruce Springsteen.

Ο Bruce Springsteen έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει βρεθεί με τουλάχιστον ένα άλμπουμ στο Top 5 του Billboard 200 για καθεμία από τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

Ο τελευταίος του δίσκος με τίτλο «Letter To You» κυκλοφόρησε από την Columbia Records / Sony Music στις 23 Οκτωβρίου.

Το εικοστό άλμπουμ του καλλιτέχνη σημειώνει ένα από τα πιο δυνατά ντεμπούτα πωλήσεων σε όλο τον κόσμο, φτάνοντας στο No. 1 σε 11 χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το «Letter To You» βρίσκεται στο No. 2 του Billboard 200 και στο Νο.1 του AlbumsChart, στο No. 1 του Top Rock Albums Chart αλλά και στο No. 1 των charts Vinyl Albums και Tastemaker Albums.

Ο Bruce Springsteen είχε δύο άλμπουμ στο Top 5 του Billboard 200 τη δεκαετία του 1970, πρώτα με το «Born To Run» και αργότερα με το «Darkness On The Edge Of Town».

Στη δεκαετία του 1980 βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ «The River», καθώς και με τα «Nebraska», «Born In The USA», «Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-1985» και «Tunnel Of Love».

Στη δεκαετία του 1990, κατέλαβε το No. 2 με το «Human Touch» και το No. 3 με το «Lucky Town», αλλά και το No. 1 με τη συλλογή του «Greatest Hits» που κυκλοφόρησε το 1995.

Μια δεκαετία αργότερα, ο Bruce Springsteen έφτασε στο Top 5 του Billboard 200 με τα άλμπουμ «The Rising», «Devils & Dust», «We Shall Over: The Seeger Sessions», «Magic» και «Working On A Dream». Στη δεκαετία του 2010 στο Top 5 βρέθηκε «Western Stars» του 2019 και τώρα, τη δεκαετία του 2020, το επίτευγμα ολοκληρώνει το «Letter To You».

Επιτυχία και στον υπόλοιπο πλανήτη

Να αναφερθεί επίσης ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το «Letter To You» έγινε το δωδέκατο άλμπουμ του Bruce Springsteen που ανεβαίνει στο No. 1 του καλλιτέχνη και είναι μέχρι στιγμής το δεύτερο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς.

Στην Ιρλανδία είναι ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις μέσα στο πιο σύντομο διάστημα για το 2020, καθώς και το έκτο συνεχόμενο No. 1 του Bruce Springsteen.

Στην Γαλλία κατέκτησε την τέταρτη θέση της χρονιάς, κάνοντας το καλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς από διεθνές άλμπουμ. Το «Letter To You» σημείωσε επίσης τις υψηλότερες πωλήσεις από διεθνή δίσκου στη Γερμανία την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του και έφερε πίσω στα charts το «Western Stars» που είχε κυκλοφορήσει το 2019.