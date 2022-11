Ο Bruce Springsteen προσκαλεί την Taylor Swift στην περιοδεία του

«Είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε στιγμή».

Ο Bruce Springsteen ήταν καλεσμένος του Jimmy Fallon στο «The Tonight Show» και επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί σε τουλάχιστον μία συναυλία της Taylor Swift στο πλαίσιο της περιοδείας της «The Eras Tour» που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος.

Ο Springsteen θα εμφανιστεί ως guest στο «The Tonight Show» σε τρία συνεχόμενα επεισόδια, μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, ενώ θα επιστρέψει και πάλι για το ειδικό επεισόδιο της εκπομπής για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο 73χρονος, ο οποίος θα ερμηνεύσει κυρίως τραγούδια από το νέο soul/R& B άλμπουμ του με διασκευές, «Only The Strong Survive», ξεκίνησε την εμφάνισή του με το «Do I Love You (Indeed I Do)» του Frank Wilson.

Στο πλευρό του είχε μια μικρή χορωδία, μια ολοκληρωμένη μπάντα που περιλάμβανε τη σύζυγό του Patti Scialfa στα φωνητικά και τον keyboardist της E Street Band, David Sancious, μαζί με ένα σύνολο πνευστών και εγχόρδων. Δείτε την εμφάνισή του εδώ.

Ο Bruce Springsteen κάθισε στη συνέχεια στον καναπέ του Jimmy Fallon για μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

Ο εμβληματικός τραγουδιστής μίλησε για τους νέους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζει την gospel στο άλμπουμ του «Only The Strong Survive», την προετοιμασία του για την πρώτη του περιοδεία με την E Street Band μετά από έξι χρόνια και για το γεγονός ότι συνήθισε να δίνει συναυλίες που συχνά διαρκούν περίπου τρεις ώρες.

Καθώς αναλογιζόταν τον τεράστιο κατάλογο των κλασικών τραγουδιών του, ο Bruce Springsteen αποκάλυψε επίσης ποιο θεωρεί ότι το τραγούδι του που τον εκνευρίζει.

«Έχω ένα που πραγματικά με ενοχλεί πάντα. Στο “The River”, όπου είχα τόσα πολλά καλά outtakes, τόσα πολλά καλά έξτρα τραγούδια, αλλά υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται “Crush On You”», είπε ο Springsteen, ενώ γρήγορα σχολίασε όταν άκουσε κάποια μουρμουρητά στο κοινό: «Ο κόσμος λέει: “Αυτό είναι το αγαπημένο μου!”».

Αργότερα, όταν ρωτήθηκε από τον Jimmy Fallon αν θα μπορούσε να εμφανιστεί με την Taylor Swift λόγω της συνεργασίας των δύο καλλιτεχνών με τον παραγωγό Jack Antonoff των Bleachers, ο Bruce Springsteen είπε ότι σίγουρα θα παρακολουθήσει μια συναυλία της pop star με την κόρη του, Jessica, η οποία είναι μεγάλη Swiftie.

Και αν η Taylor Swift θέλει να είναι εμφανιστεί στη δική του του περιοδεία; «Είναι ευπρόσδεκτη στην E Street οποιαδήποτε στιγμή», δήλωσε ο Bruce Springsteen.