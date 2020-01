Κυκλοφορούν σε βινύλιο τα πιο κλασικά άλμπουμ από την επανασύνδεση του Bruce Springsteen με την E Street Band.

Στις 21 Φεβρουαρίου ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί 5 από τα άλμπουμ του σε βινύλιο για πρώτη φορά μετά την πρώτη κυκλοφορία τους.

Οι συγκεκριμένοι δίσκοι είναι η πλειονότητα των έργων που έχει ηχογραφήσει ο καλλιτέχνης από την αρχή της χιλιετίας, μία θριαμβευτική περίοδος στις αρχές της οποίας έγινε η μεγάλη επανένωση με την E Street Band.

Για τα νέα βινύλια έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα masters των τραγουδιών, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου.

Τα άλμπουμ του Bruce Springsteen που θα επανεκδοθούν σε βινύλια είναι τα εξής:

«The Rising»

Το «The Rising» (2002), θα επανακυκλοφορήσει σε διπλό βινύλιο για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Ο δίσκος περνάει μηνύματα επούλωσης και λύτρωσης μετά την καταστροφική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Για την ηχογράφηση ενώθηκε ξανά μετά από μία δεκαετία η E Street Band.

«Devils & Dust»

Το «Devils & Dust» (2005) κυκλοφορεί σε βινύλιο για πρώτη φορά μετά την αρχική του κυκλοφορία.

Το διπλό βινύλιο παραμένει η πιο τολμηρή δουλειά του Springsteen, ανακαλώντας το «The Ghost of Tom Joad» που είχε κυκλοφορήσει μία δεκαετία νωρίτερα.

«Live In New York City»

Το «Live In New York City» (2001) έρχεται σε τριπλό βινύλιο.

Το set χρονολογείται την εποχή της πολυαναμενόμενης περιοδείας επανασύνδεσης του Bruce Springsteen με την The E Street Band και ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης το καλοκαίρι του 2000.

«Live In Dublin»

Το «Live In Dublin» (2007) θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο για πρώτη φορά στα χρονικά.

Το διπλό LP περιέχει ένα απόσπασμα της δουλειάς του Bruce Springsteen με την The Sessions Band, συμπεριλαμβανομένου και κλασικών παραδοσιακών τραγουδιών που έγιναν γνωστά από τον Pete Seegger και τις ριζικά διαφορετικά ενορχηστρώσεις του Springsteen.

«18 Tracks»

To «18 Tracks» επιστρέφει σε διπλό βινύλιο για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Περιλαμβάνει σπάνιες ηχογραφήσεις όπως το αυθεντικό demo του «Born In The USA.» και αποκλειστικά τραγούδια όπως το «Trouble River», μία νέα ηχογράφηση του «The Promise» που έγινε το 1999 και την πρωτότυπη εκδοχή του «The Fever», που έγινε γνωστό από τον Southside Johnny και τους The Asbury Jukes.