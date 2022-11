Ο Bruce Springsteen διασκευάζει στο νέο άλμπουμ του 15 κλασικά soul τραγούδια.

Ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ με διασκευών soul τραγουδιών με τίτλο «Only The Strong Survive».

Το άλμπουμ επικεντρώνεται σε κλασικά κομμάτια της soul, τόσο γνωστά όσο και άγνωστα, που κυκλοφόρησαν από τη δεκαετία του ’60 έως τη δεκαετία του ’80. Ο τίτλος του προέρχεται από το τραγούδι «Only The Strong Survive» του Jerry Butler που κυκλοφόρησε το 1969.

Το «Only The Strong Survive» περιλαμβάνει επίσης τραγούδια όπως το «Do I Love You (Indeed I Do)» του Frank Wilson, το «Don’t Play That Song» της Aretha Franklin, το «Soul Days» του Dobie Gray, το «Nightshift» των Commodores, το «I Wish It Would Rain» των The Temptations και το «Somebody We’ll Be Together» της Diana Ross και των Supremes.

«Ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ όπου απλώς θα τραγουδούσα. Και τι καλύτερη μουσική για να δουλέψω από το μεγάλο αμερικανικό κανόνα της δεκαετίας του ’60 και του ’70;», εξήγησε ο Bruce Springsteen σε δήλωσή του.

«Πήρα έμπνευση από τον Levi Stubbs, τον David Ruffin, τον Jimmy Ruffin, τον Iceman Jerry Butler, την Diana Ross, τον Dobie Gray και τον Scott Walker, μεταξύ πολλών άλλων. Προσπάθησα να σταθώ αντάξιος όλων αυτών -και των υπέροχων δημιουργών αυτής της ένδοξης μουσικής», συνέχισε.

«Στόχος μου είναι το σύγχρονο ακροατήριο να απολαύσει την ομορφιά και τη χαρά της, όπως ακριβώς και εγώ από τότε που την άκουσα για πρώτη φορά. Ελπίζω να σας αρέσει να το ακούτε αυτό το άλμπουμ όσο μου άρεσε η δημιουργία του», ανέφερε.

Το «Only The Strong Survive» ηχογραφήθηκε στο Thrill Hill Recording Studio στο Thrill Hill του Νιου Τζέρσεϊ, με παραγωγό τον Ron Aniello, ηχολήπτη τον Rob Lebret και εκτελεστικό παραγωγό τον Jon Landau.

Στο άλμπουμ συμμετέχει ο τραγουδιστής Sam Moore των Sam & Dave, καθώς και οι The E Street Horns σε ενορχηστρώσεις εγχόρδων από τον Rob Mathes.

Φωνητικά έκαναν οι Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr, Dennis Collins και Fonzi Thornton.

Το «Only The Strong Survive» είναι το πρώτο άλμπουμ με διασκευές που κυκλοφορεί ο Bruce Springsteen μετά το «We Shall Overcome: The Seeger Sessions» του 2006.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, η αγάπη του Bruce Springsteen για τη soul μουσική ήταν πάντα εμφανής και το μουσικό και ερμηνευτικό ύφος του βασιζόταν πάντα σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαίτερες ιδιότητες του είδους.

Το «Only The Strong Survive» είναι ένα άλμπουμ που γεννήθηκε από μια τεράστια αγάπη και αυτό φαίνεται.

Πρόκειται για μια συνολικά εξαιρετική προσθήκη στη δισκογραφία του Bruce Springsteen, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια θαυμάσια συνένωση μεταξύ της soul που τον έχει επηρεάσει τόσο πολύ και της πρωτότυπης δουλειάς του.

Όπως συνηθίζει εδώ και χρόνια στην καριέρα του σε ότι αφορά τις διασκευές τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών, ο Bruce Springsteen έξυπνα δεν προσπαθεί να μιμηθεί ισοπεδωτικά τα πρωτότυπα. Αφιερώνει χρόνο στη δημιουργία εκδοχών που τιμούν τα πρωτότυπα τραγούδια και ταυτόχρονα αποτελούν φρέσκες εκτελέσεις τους.

Το «Only The Strong Survive» είναι το επόμενο άλμπουμ του Bruce Springsteen μετά το «Letter To You» του 2020, το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή των charts σε 11 χώρες.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify παρακάτω.