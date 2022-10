Ο Bruce Springsteen διασκευάζει το «Nightshift» των Commodores

Ο Bruce Springsteen διασκευάζει ένα κλασικό τραγούδι των Commodores.

Ο Bruce Springsteen παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του «Only The Strong Survive», μια συλλογή με διασκευές 15 μεγάλων τραγουδιών της soul μουσικής.

Πρόκειται για μια διασκευή του «Nightshift», του ομώνυμου τραγουδιού του τελευταίου άλμπουμ των Commodores για τη Motown.

Το «Nightshift» αποτέλεσε μια από τις βασικές επιλογές τραγουδιών στο στάδιο της αρχικής προετοιμασίας του «Only The Strong Survive» και ενέπνευσε τον Bruce Springsteen, τον παραγωγό του Ron Aniello και τον ηχολήπτη Rob Lebret να δώσουν στους εαυτούς τους το όνομα «The Nightshifts» κατά την ολοκλήρωση του νέου αυτού δίσκου.

Το «Nightshift» ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τους Commodores το 1985 και ήταν ένας φόρος τιμής στους αείμνηστους ήρωες της soul μουσικής Marvin Gaye και Jackie Wilson, που πέθαναν και οι δύο το 1984.

Οι Commodores τους φαντάζονται να ζουν στον άλλο κόσμο, τον οποίο αποκαλούν «The Nightshift»: Είναι βουτηγμένοι στο σκοτάδι. Αλλά είναι ακόμη ζωντανοί, εφόσον οι άνθρωποι που ζουν στο φως της ημέρας τους θυμούνται.

Ο Bruce Springsteen έχει παίξει όλα τα όργανα στο «Nightshift» εκτός από τα πνευστά. Οι Curt Ramm και Barry Danielian παίζουν τρομπέτα, ο Clark Gayton τρομπόνι, ο Bill Holloman τενόρο σαξόφωνο και οι Eddie Manion και Tom Timko βαρύτονο σαξόφωνο. Οι Curtis King Jr., Fonzi Thornton και Dennis Collins κάνουν φωνητικά.

Το «Nightsift» συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Thom Zimny, τακτικός συνεργάτης του Bruce Springsteen.

Το νέο άλμπουμ «Only The Strong Survive» του Bruce Springsteen επικεντρώνεται σε κλασικά κομμάτια της soul, τόσο γνωστά όσο και άγνωστα, που κυκλοφόρησαν από τη δεκαετία του ’60 έως τη δεκαετία του ’80.

«Ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ όπου απλώς θα τραγουδούσα. Και τι καλύτερη μουσική για να δουλέψω από το μεγάλο αμερικανικό κανόνα της δεκαετίας του ’60 και του ’70;», ανέφερε ο Bruce Springsteen.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης διασκευές τραγουδιών όπως το «Don’t Play That Song» της Aretha Franklin, το «I Wish It Would Ran» των Temptations, το «Hey, Western Union Man» του Jerry Butler και το «What Becomes of the Brokenhearted» του Jimmy Ruffin. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τη διασκευή του για το «Do I Love You (Indeed I Do)» του Frank Wilson.

Το νέο άλμπουμ «Only The Strong Survive» του Bruce Springsteen θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 11 Νοεμβρίου.