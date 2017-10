Η ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» είχε εμπνεύσει τον Bruce Springsteen να γράψει ένα τραγούδι για το μικρό μάγο, το οποίο απορρίφθηκε.

Ο Bruce Springsteen είχε γράψει τραγούδι για την πρώτη ταινία του «Harry Potter», το οποίο τώρα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης διάβασε στο γιο του το πρώτο βιβλίο «Harry Potter» της J. K. Rowling στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και εμπνεύστηκε τόσο πολύ από τον πρωταγωνιστή και τους ατρόμητους φίλους ώστε αποφάσισε να γράψει μία μπαλάντα για το φιλμ «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», το 2001.

Δυστυχώς, το τραγούδι του Bruce Springsteen απορρίφθηκε από την Warner Bros.

To τραγούδι με τίτλο «I’ll Stand By You Always» του 68χρονου τραγουδιστή ήρθε στη δημοσιότητα ως μέρος της συλλογής «Odds And Sods», η οποία εμφανίστηκε σε torrent site που περιέχει αποκλειστικά τη δισκογραφία του «αφεντικού».

Στην ανεπίσημη συλλογή περιλαμβάνονται σπάνια τραγούδια από soundtracks κινηματογραφικών έργων.

Ο Bruce Springsteen είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «BBC Radio» 2 ότι το «I’ll Stand By You Always» απορρίφθηκε από το σκηνοθέτη, Chris Colombus και ότι θα ήθελε να το συμπεριλάβουν σε μία παιδική ταινία, επειδή είναι πολύ όμορφο τραγούδι.

Ακούστε το «I’ll Stand By You Always» παρακάτω: