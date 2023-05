Bruce Springsteen: Επισκέφθηκε ιρλανδική παμπ και τραγούδησε με τους θαμώνες

Ο Bruce Springsteen επισκέφθηκε για ένα ποτό μία ιρλανδική παμπ στις 4 Μαΐου πριν από τις συναυλίες του με την E Street Band στο Δουβλίνο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο RDS Arena του Δουβλίνου την Παρασκευή 5 Μαΐου, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δύο συναυλίες την Κυριακή 7 Μαΐου και την Τρίτη 9 Μαΐου.

Πριν από τις τρεις συναυλίες του, ο Bruce Springsteen απόλαυσε την ιρλανδική φιλοξενία στην παμπ «The Burrow» στο Rathangan της κομητείας Kildare στην Ιρλανδία, την πόλη στην οποία εντοπίζονται οι ρίζες των προγόνων του.

Μάλιστα τραγούδησε μαζί τους θαμώνες της παμπ την επιτυχία του «My Hometown» που κυκλοφόρησε το 1984.

«Παιδιά, απολύω την E Street Band και προσλαμβάνω εσάς», αστειεύτηκε ο τραγουδιστής μιλώντας στους παρευρισκόμενους.

Ο Bruce Springstenn κράτησε την επίσκεψή του μυστική και οι διοργανωτές των συναυλιών του στο Δουβλίνο ενημερώθηκαν για το πλάνο του τραγουδιστής μόλις το βράδυ της Τετάρτης 3 Μαΐου, σύμφωνα με το RTÉ.

Η παμπ άνοιξε νωρίς για την περίσταση πριν οι κάτοικοι της περιοχής δείξουν στον Bruce Springsteen την τοποθεσία από την οποία θα μπορούσαν να προέρχονται οι πρόγονοί του στην περιοχή Mount Prospect έξω από το χωριό.

Ο Bruce Springstenn επισκέφθηκε επίσης μία βιβλιοθήκη όπου ιστορικοί του παρουσίασαν μία έρευνα σχετικά με τις ρίζες της οικογένειάς του.

