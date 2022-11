Ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ διασκευών του Bruce Springsteen.

Ο Bruce Springsteen παρουσιάζει με το «Don’t Play That Song» την τελευταία πρόγευση του νέου άλμπουμ του «Only The Strong Survive» που θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου από την Columbia Records / Sony Music.

Με βάση μία πλούσια ενορχήστρωση που περιλαμβάνει έγχορδα, τη συνοδεία φωνητικών και τους The E Street Horns, ο Bruce Springsteen χαρίζει μία δυνατή ερμηνεία του τραγουδιού που κατέκτησε τα charts και γράφτηκε από τον Ahmet Ertegun και την Betty Nelson.

Το «Don’t Play That Song» έχει ηχογραφηθεί με επιτυχία από τον Ben E. King το 1962 και την Aretha Franklin το 1970.

Το τραγούδι ανέβηκε στο Νο. 2 στο R& B Singles Chart του Billboard την εποχή της αρχικής κυκλοφορίας του και έφρασε στο Νο. 1 με την εκδοχή της Aretha Franklin.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Don’t Play That Song», καταφθάνει και ένα μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Thom Zimny, όπου ο Bruce Springsteen ερμηνεύει ζωντανά το τραγούδι με την συνοδεία μιας στιβαρής, πολυπληθούς ζωντανής μπάντας.

Το «Don’t Play That Song (You Lied)» έχει επίσης ηχογραφηθεί από τη Mariah Carey και το έχει ερμηνεύσει η Kelly Clarkson στην πρώτη σεζόν του «American Idol».

Ο θρύλος της soul Sam Moore, ο οποίος εμφανίζεται σε δύο τραγούδια του «Only The Strong Survive» αλλά όχι σε αυτή την εκδοχή, ηχογράφησε το τραγούδι για το άλμπουμ του «Overnight Sensational» το 2006.

Το «Don’t Play That Song» είναι ο επόμενος προπομπούς του νέου άλμπουμ «Only The Strong Survive» του Bruce Springsteen μετά το «Do I Love You (Indeed I Do)» και το «Nightshift».

Στο άλμπουμ «Only The Strong Survive» ο Bruce Springsteen διασκευάζει επίσης τραγούδια όπως το «I Wish It Would Ran» των Temptations, το «Hey, Western Union Man» του Jerry Butler και το «What Becomes of the Brokenhearted» του Jimmy Ruffin. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τη διασκευή του για το «Do I Love You (Indeed I Do)» του Frank Wilson.

Ο Bruce Springsteen έχει απουσιάσει σε μεγάλο βαθμό από τις σκηνές το 2022, αλλά έκανε μία εμφάνιση έκπληξη σε μια συναυλία των Killers στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την 1η Οκτωβρίου και τραγούδησε τα «Badlands», «Dustland» και «Born to Run» μαζί με το συγκρότημα και τον σαξοφωνίστα της E Street Band, Jake Clemons.

Την 1η Φεβρουαρίου 2023 ο Bruce Springsteen και η E Street Band θα ξεκινήσουν από το Τάμπα της Φλόριντα την πρώτη παγκόσμια περιοδεία τους μετά από έξι χρόνια και το «The River Tour» του 2016 – 2017.