Bruce Springsteen, Bon Jovi και Halsey ενώνουν δυνάμεις για ένα φιλανθρωπικό show

Διάσημοι καλλιτέχνες με κοινή καταγωγή από το Νιού Τζέρσεϊ ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα φιλανθρωπικό show που θα συγκεντρώσει χρήματα για ανακούφιση της πολιτείας από τον COVID-19.

Η συναυλία υπό τον τίτλο «Το Τζέρσεϊ για το Τζέρσεϊ» διοργανώνεται από το Ταμείο Αρωγής για την Πανδημία του Νιου Τζέρσεϊ (NJPRF) και θα προβληθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου από τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως και από τις εφαρμογές του Apple Music και του Apple TV.

Από τα σπίτια τους θα τραγουδήσουν ο Bruce Springsteen, ο Jon Bon Jovi, η Halsey, ο Charlie Puth, ο Tony Bennett και η SZA. Στο πρόγραμμα θα εμφανιστούν επίσης οι Chris Rock, Chelsea Handler, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, Jon Stewart και Saquon Barkley.

Ο Bruce Springsteen ανακοίνωσε τη διοργάνωση του show μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στην εκπομπή «Good Morning America».

«Το Νιου Τζέρσεϊ έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κοροναϊού και οι άνθρωποί του πάντα προσφέρονταν στις δύσκολες στιγμές», εξήγησε.

«Αυτή είναι η προσπάθειά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους ανθρώπους μας εδώ στο Garden State και ελπίζω να μας κάνετε παρέα», κατέληξε.

Την παραγωγή του show «Το Τζέρσεϊ για το Τζέρσεϊ» επιμελείται ο Joel Gallen, ο οποίος ήταν επικεφαλής του πρόσφατου «Living Room Concert for America» του iHeartRadio που συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

