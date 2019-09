Το soundtrack για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Bruce Springsteen.

Ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το «Western Stars – Songs from The Film», το soundtrack της ταινίας στην οποία θα κάνει το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης.

Η Panik Records και η Columbia Records / Sony Music αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 25 Οκτωβρίου το «Western Stars – Songs From The Film», το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια από τις ζωντανές ερμηνείες από το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Bruce Springsteen με την ταινία «Western Stars».

Το soundtrack περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ του Springsteen με τον ομώνυμο τίτλο καθώς και ένα cover του single «Rhinestone Cowboy» του Glen Campbell.

Tο «Western Stars – Songs From The Film» αιχμαλωτίζει τον ήχο από την ταινία που συν-σκηνοθετήθηκε από τον Bruce Springsteen και τον πολλά χρόνια συνεργάτη του Thom Zimny.

Ο Springtsteen και ο Ron Aniello επιμελήθηκαν την παραγωγή του soundtrack, ο ήχος είναι σε μίξη του Bob Clearmountain και σε master του Bob Ludwig, του ίδιου θρυλικού duo πίσω από το άλμπουμ «Springsteen on Broadway».

Η προ-παραγγελία του άλμπουμ ξεκινάει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.

Columbia Records will release ‘Western Stars – Songs From The Film’ on October 25th, featuring each of the live performances captured in Bruce Springsteen’s directorial debut ‘Western Stars.’ pic.twitter.com/ikBuU3Ax5t — Bruce Springsteen (@springsteen) September 26, 2019

Η ταινία «Western Stars» είναι μία κινηματογραφική απόδοση του πρόσφατου studio άλμπουμ του Springsteen και βρίσκει τον καλλιτέχνη να ερμηνεύει μαζί με μπάντα αλλά και μίας ολοκληρωμένης ορχήστρας στο Stone Hill Farm στο New Jersey.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άλμπουμ «Western Stars» έχει γνωρίσει ήδη παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο Νο1 στα charts σε κάθε ήπειρο και αποκτώντας μερικές από τις καλύτερες κριτικές στην καριέρα του Springsteen μέχρι στιγμής.

Το άλμπουμ επίσης τοποθέτησε τον Springsteen μαζί με τον David Bowie και τους Rolling Stones ως ένα από τα Top 5 acts με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το tracklist του άλμπουμ

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel

14. Rhinestone Cowboy