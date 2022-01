O Bruce Dickinson υποφέρει από άγχος πριν τις συναυλίες των Iron Maiden

«Ο μεγάλος φόβος για έναν τραγουδιστή είναι ότι ανεβαίνεις στη σκηνή και ανοίγεις το στόμα σου και δεν μπορείς να πεις τίποτα».

O Bruce Dickinson των Iron Maiden παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να υποφέρει από το άγχος της σκηνής.

«Αγχώνομαι λίγο πριν βγω στη σκηνή με τους Iron Maiden, ειδικά στην αρχή μιας περιοδείας», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Talk Is Jericho», το οποίο παρουσιάζει ο frontman των Fozzy και σούπερ σταρ της πάλης Chris Jericho.

«Μόλις έχεις κάνει περίπου πέντε ή έξι, επτά συναυλίες στην περιοδεία, επιστρέφεις στη ρουτίνα. Οπότε ξέρεις τι θα συμβεί», συνέχισε.

«Αλλά ο μεγάλος φόβος, ειδικά για έναν τραγουδιστή, είναι ότι ανεβαίνεις στη σκηνή και ανοίγεις το στόμα σου και λες ανοησίες ή δεν λες τίποτα. Και αυτό είναι παράλογο, αλλά ισχύει. Οπότε απλά παραδέξου το. Κρατάω αντίγραφα των στίχων στα παρασκήνια. Ποτέ δεν τα κοιτάζω, αλλά αν ήξερα ότι δεν ήταν εκεί, θα έφριττα», αποκάλυψε.

«Σε κάθε περιοδεία, μόλις κάνω έξι ή επτά συναυλίες, οι βοηθητικές ρόδες βγαίνουν και αφήνω τους στίχους στη θήκη του εξοπλισμού. Αλλά το one-man show είναι λίγο διαφορετικό γιατί είσαι μόνο εσύ», είπε, αναφερόμενος στην τρέχουσα spoken-word περιοδεία του.

«Και αν σταματήσεις, όλα σταματούν. Αν ξεχάσω τα λόγια (ενώ εμφανίζομαι με τους Iron Maiden), η μπάντα συνεχίζει», σημείωσε.

Πριν από δύο χρόνια, ο Bruce Dickinson κατηγόρησε τους τραγουδιστές που χρησιμοποιούν αυτόματο υποβολέα (autocue) κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών τους.

«Εγώ δεν χρησιμοποιώ autocue στη σκηνή. Πολλοί τραγουδιστές τώρα, έχουν εκεί τραγούδια στα οποία επαναλαμβάνονται οι ίδιοι στίχοι», είπε.

Αυτόματο υποβολέα χρησιμοποιούν συνήθως τραγουδιστές όπως ο Rob Halford των Judas Priest και ο Ozzy Osbourne των Black Sabbath, οι οποίοι πρέπει να θυμούνται ένα μεγάλο όγκο δουλειάς

Ο Bruce Dickinson είχε θίξει το ζήτημα των τραγουδιστών που βασίζονται σε υποβολείς σε μία συνέντευξη που έδωσε το 2014 στον «Guardian».

«Ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι κάποιοι χρησιμοποιούν autocue. Τι στο καλό είναι όλα αυτά; Ο κόσμος πληρώνει αρκετά χρήματα και εσύ δεν μπορείς καν να θυμηθείς τα αναθεματισμένα λόγια», δήλωσε τότε.

«Το πιο ηλίθιο που είδα ποτέ ήταν το “Breaking The Law” των Judas Priest στο autocue. Έλεγε: “Breaking the law, breaking the law /Breaking the law, breaking the law /Breaking the law, breaking the law /Breaking the law…” – μαντέψτε τι; – “breaking the law”. Είναι γελοίο», είπε.

Λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης του Bruce Dickinson στον «Guardian», ο Rob Halford των Judas Priest ρωτήθηκε για τα σχόλια του frontman των Iron Maiden κατά τη διάρκεια μιας συζήτησής του με την ιστοσελίδα AndrewHaug.com της Αυστραλίας.

«Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα πω σχετικά με αυτό είναι ότι ο Bruce Dickinson είναι καλός μου φίλος, τον αγαπώ μέχρι θανάτου. Νομίζω ότι είναι ένας απίστευτος τραγουδιστής, είναι σπουδαίος showman, είναι σε ένα υπέροχο συγκρότημα, τους Iron Maiden, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα metal συγκροτήματα στον κόσμο», απάντησε.

«Και όσον αφορά το τι λένε οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλον, δεν νομίζω ότι σημαίνει και πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Λέμε ό,τι λέμε, ανάλογα με την ημέρα και το συναίσθημα στο οποίο βρισκόμαστε. Ξέρω ότι ο Bruce έχει καλές προθέσεις, και απλά είπε αυτό που είπε, και αυτό είναι το μόνο που υπάρχει για να σχολιάσω, όσον αφορά αυτό το θέμα», πρόσθεσε.