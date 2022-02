Όταν ο Bruce Dickinson έδωσε συναυλία για ένα μόνο άτομο

«Τραγουδούσαμε σε μία ντίσκο – φάντασμα που δεν ερχόταν κανείς».

Ο Bruce Dickinson είναι σήμερα ένας από τους κορυφαίους γητευτές του κοινού στο χώρο της rock, όμως οι πρώτες συναυλίες του δεν είχαν την ίδια απήχηση.

Ο frontman των Iron Maiden εξήγησε σε μία πρόσφατη συζήτησή του με τον Chris Jericho στο podcast «Talk Is Jericho» ότι άρχισε να τραγουδά σε νεαρή ηλικία, πολύ πριν αποκτήσει μεγάλο κοινό.

Ο Bruce Dickinson θυμήθηκε κάποιες από τις πρώτες εμφανίσεις του και ανέφερε ότι προτιμούσε να εμφανίζεται μπροστά σε ένα θορυβώδες ή δύσκολο κοινό παρά να μην έχει καθόλου κοινό.

«Είχα μία συναυλία, ήμουν σε μία μπάντα στο πανεπιστήμιο», θυμήθηκε.

«Τον παλιό καιρό, θα το έλεγαν ντίσκο. Μόνο που δεν υπήρχε κανείς εκεί, ήταν μία ντίσκο – φάντασμα, και είχε κάτι νιτσκομπάλες και φώτα. Και είχε επίσης σκηνή και δεν ερχόταν κανείς εκεί. Αλλά πληρωνόμασταν περίπου 50 δολάρια για να πάμε και να παίξουμε», συνέχισε.

Ο Bruce Dickinson και η μπάντα του βρίσκονταν στην άδεια αίθουσα και προς έκπληξή τους «ένα άνθρωπος μπήκε μέσα» πριν ξεκινήσει η συναυλία τους και έδειξε «σοκαρισμένος που ήταν πράγματι κάποιος στη σκηνή». Προς τιμήν του, δεν έφυγε. Αντιθέτως, πήρε μία καρέκλα, την τοποθέτησε στη μέση της πίστας και περίμενε να ξεκινήσει το σόου.

Πριν ξεκινήσει, ο Bruce Dickinson πλησίασε με το μικρόφωνο τον άνδρα, τον ρώτησε το όνομά του και του πρότεινε να τον κεράσει μια μπύρα. Αυτή η κίνηση έσπασε τον πάγο και επέτρεψε στην μπάντα να χαλαρώσει.

«Είπα: “Μπορώ να σε κεράσω μια μπύρα; Γιατί θα κάνουμε αυτή τη συναυλία μόνο για σένα. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να σε κεράσω μια μπύρα. Μπορεί να μην σου αρέσει”», περιέγραψε.

Ο Bruce Dickinson πιστεύει ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι ειλικρινής με το κοινό του και να μην αγνοεί την πραγματικότητα.

«Κάτι που εκνευρίζει είναι όταν μια μπάντα εμφανίζεται σε έναν χώρο που είναι προφανώς μια τουαλέτα με δύο κιβώτια μπύρας στη μια άκρη της σκηνής. Και βγαίνουν εκεί και προσποιούνται ότι βρίσκονται στο “Madison Square Garden”. Και λένε: “Γεια σου, Κλίβελαντ!”. Κι εγώ λέω: “Όχι, δεν είναι το Κλίβελαντ, είστε σε μια τουαλέτα με δύο κιβώτια μπύρας!”», είπε.

«Αν απλά έλεγες στον κόσμο “είμαστε σε μία τουαλέτα με δύο κιβώτια μπύρας”, όλοι θα έλεγαν “αυτοί οι τύποι είναι υπέροχοι, τους λατρεύω αυτούς τους τύπους!”. Αλλά αντί γι’ αυτό, λένε: “Ω ναι, ένα μάτσο ποζεράδες”. Οπότε πρέπει να είσαι αληθινός», υποστήριξε.

Αυτήν την περίοδο ο Bruce Dickinson συνεχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες τις παραστάσεις του spoken-word show «An Evening With Bruce Dickinson», ενώ τον Μάιο οι Iron Maiden θα ξεκινήσουν την περιοδεία «Legacy of the Beast World Tour», η οποία αναμένεται να κάνει στάση στην Αθήνα και στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 16 Ιουλίου 2021.