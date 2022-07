Ο Bruce Dickinson ετοιμάζει νέο προσωπικό άλμπουμ

«Έχουμε ήδη ένα σωρό υλικό, αλλά πρέπει να το οργανώσουμε λίγο».

Ο Bruce Dickinson σκοπεύει να ολοκληρώσει το νέο προσωπικό άλμπουμ του μετά το τέλος της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική.

Ο frontman των Iron Maiden έχει ήδη αρκετά demos για το επόμενο άλμπουμ του μετά το «Tyranny Of Souls» του 2006 και ίσως χρειαστεί να «γράψει μερικά ακόμα τραγούδια» μόλις ολοκληρωθούν οι συναυλίες της περιοδείας «An Evening With Bruce Dickinson» τον Μάρτιο.

Ο Bruce Dickinson εξήγησε μιλώντας στο «Loudwire» πως όταν τελειώσει το δικό του κομμάτι, αφήνει τα υπόλοιπα στον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Roy «Z» Ramirez.

«Προφανώς θα πάνω στην Αμερική για να κάνω το one-man show. Όταν φτάσω στο τέλος του one-man show στα τέλη Μαρτίου, τότε το σχέδιο είναι να πάρω περίπου τρεις εβδομάδες για να ξεκουραστώ κάπου», είπε.

«Θα ξαπλώσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για μερικές μέρες και θα συνέλθω από την περιοδεία και μετά θα πάω να συζητήσω με τον Roy. Γιατί έχουμε ήδη ένα σωρό υλικό, αλλά πρέπει να το οργανώσουμε λίγο», συνέχισε.

«Έχουμε demos και τα πάντα, αλλά πρέπει να το οργανώσουμε λίγο πιο σωστά και να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά – ίσως να γράψουμε μερικά ακόμα τραγούδια. Και μετά βασικά θα το αφήσω στον Roy. Μόλις έχουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, μπορεί να αρχίσει να κάνει backing tracks και τέτοια πράγματα», εξήγησε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οι Iron Maiden παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «Senjutsu»

«Προφανώς, θα κάνω περιοδεία με τους Maiden, αλλά κάναμε το “Tyranny Of Souls” με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε ο Bruce Dickinson, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί με τους Iron Maiden την Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του «Legacy of the Beast World Tour».

«Το “Tyranny Of Souls” έγινε όχι ακριβώς εξ αποστάσεως, καλά, περίπου εξ αποστάσεως δεδομένου ότι δεν ήμουν φυσικά παρών όταν γίνονταν κάποια από τα backing tracks, αλλά μου έστειλε τα backtracks και τα άκουσα και είπα “είναι ωραία”. Και σε μερικά από αυτά έγραψα τους στίχους, τις μελωδίες και τα πάντα», ανέφερε.

«Και κάποια από αυτά τα είχαμε ήδη κάνει. Οπότε αυτός συνδυασμός μερικές φορές φέρνει σπουδαία αποτελέσματα», τόνισε.

Ο Bruce Dickinson έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μία επεξεργασμένη εκδοχή του τραγουδιού «If Eternity Should Fail» από το άλμπουμ «The Book Of Souls» των Iron Maiden που κυκλοφόρησε το 2015.

Ο 63χρονος καλλιτέχνης είχε εξηγήσει στο παρελθόν ότι είχε σχεδιάσει «ένα ολόκληρο concept album, το οποίο θα ονομαζόταν “If Eternity Should Fail και το “If Eternity Should Fail” ήταν το ομώνυμο κομμάτι του νέου σόλο άλμπουμ μου».

«Και όπως το “Bring Your Daughter To The Slaughter”, επιτάχθηκε για τους Iron Maiden. Οπότε αν έκανα άλλο ένα σόλο άλμπουμ, που νομίζω ότι θα κάνω, μπορεί να παραμείνω στο αρχικό μου σχέδιο και να είναι αυτό το ομότιτλο τραγούδι», είχε δηλώσει.

«Ήταν το πρώτο κομμάτι που έγραψα γι’ αυτό το άλμπουμ. Οπότε, ναι, πιθανότατα θα το συμπεριλάμβανα και σήμερα αυτό το τραγούδι. Αλλά η ατμόσφαιρα θα ήταν ελαφρώς διαφορετική – όχι πολύ, όμως – από την έκδοση των Maiden», είχε τονίσει.