Η Britney Spears χαρακτηρίζει «προσβλητικά» τα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκαν για εκείνη

«Είναι το πιο θλιβερό πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου».

Η Britney Spears χαρακτήρισε «προσβλητικά» τα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκαν για εκείνη και παραδέχτηκε ότι την έκαναν να νιώθει «θύμα εκφοβισμού».

Η 40χρονη τραγουδίστρια δεν θεωρεί σωστό ότι έχουν γυριστεί τόσα πολλά ντοκιμαντέρ για εκείνη και θεωρεί προσβλητικό το γεγονός ότι ο κόσμος πιστεύει ότι τα ντοκιμαντέρ του 2021 – μεταξύ των οποίων το «Framing Britney Spears» του FX και των New York Times και η συνέχειά του «Controlling Britney Spears», το «Toxic: Britney Spears’ Battle for Freedom» του CNN και το «Britney Vs Spears» του Netflix – έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να αρθεί τελικά η κηδεμονία της τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε μία διαγραμμένη πλέον ανάρτηση στο Instagram, η Britney Spears έγραψε: «Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου περισσότερο εκφοβισμένη σε αυτή τη χώρα είναι τρελό. Ελάτε τώρα, σοβαρά, είναι ειλικρινά νόμιμο να κάνεις τόσα πολλά ντοκιμαντέρ για κάποιον χωρίς καθόλου την έγκρισή του».

«Σοβαρά όμως, σκεφτείτε το. Δεν έχω δει ποτέ να γίνονται τόσα πολλά ντοκιμαντέρ για ένα άτομο, για τον Will Smith, την Gwyneth Paltrow, την Jennifer Lopez. Ούτε ένας άνθρωπος πάνω στη Γη δεν θα μπορούσε – ένα κανάλι, μια τηλεοπτική παραγωγή ή οποιοσδήποτε άλλος – να ξεθάψει τόσο αρνητικό υλικό και να κάνει ωριαία προγράμματα ισχυριζόμενος ότι «με βοηθάει». Αλήθεια;», συνέχισε.

«Ήταν το πιο προσβλητικό πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου και κάθε άνθρωπος με τον οποίο έχω μιλήσει είπε ότι αυτός είναι ο λόγος που έληξε η κηδεμονία. Πραγματικά;», αναρωτήθηκε.

«Αυτό είναι το πιο θλιβερό πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Έτσι όχι μόνο ξεφεύγουν από αυτό που μου έκαναν, χωρίς καν να μοιράζονται τι πραγματικά μου έκαναν, αλλά μπορούν να με εκθέτουν σε τόσο ντροπιαστικό βαθμό ισχυριζόμενοι ότι το κάνουν για να «με βοηθήσουν», ανέφερε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Britney Spears χαρακτηρίζει «θεραπευτική» τη δημιουργία της αυτοβιογραφίας της

Η Britney Spears εξομολογήθηκε ότι αισθάνθηκε «εντελώς ταπεινωμένη» από τα ντοκιμαντέρ και τόνισε ότι η συγκλονιστική κατάθεσή της στο δικαστήριο ήταν αυτή που έπεισε τη δικαστή να άρει την κηδεμονία της και όχι το «κακό υλικό» των ταινιών.

«Δεν είμαι σίγουρη γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι νόμιμο να με εξευτελίζουν εντελώς», συνέχισε.

«Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ στον Will Smith, στη Halle Barry ή σε μια άγνωστη. Απλά θέλω να ξέρω πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι με βοήθησε, όταν εγώ πιστεύω ότι με βοήθησε μόνο το στόμα μου και τα λόγια μου και αυτά που είπα στην κατάθεσή μου στην δικαστή! Αυτό τα είπε όλα, αυτό θα ήταν αρκετό. Αλλά όχι στην Αμερική!», συνέχισε.

«Κάθε άνθρωπος ασχολείται με αυτά τα σπαρακτικά ντοκιμαντέρ και ξεχνάει τα 13 χρόνια της κηδεμονίας μου και πιστεύει ότι επανορθώνει για κάποια πράγματα του παρελθόντος μου», τόνισε.

«Κυριολεκτικά δεν έχουν καθόλου τύψεις. Πάντα μου συμπεριφέρονταν έτσι, κυριολεκτικά αυτό ακριβώς μου έκανε η οικογένειά μου. Με πέταξαν και μου φέρθηκαν σαν να μην είμαι τίποτα, όπως ακριβώς και στο ιδιωτικό αεροδρόμιο όπου μου έστησαν μια ευτελή παγίδα», ανέφερε.

«Ειλικρινά δεν είναι το γεγονός ότι κάνουν όλο αυτό το ντροπιαστικό και άσχημο πράγμα. Είναι όλη η προσπάθεια για το πόση έρευνα για κακό υλικό έκαναν για να βγάλουν τα ντοκιμαντέρ. Είναι τόσο προσβλητικό που δεν είναι καν αστείο», σημείωσε.

«Η Αμερική, αυτό το έθνος υπήρξε ένα και μόνο πράγμα για εμένα, ένας νταής», υποστήριξε η Britney Spears.