Britney Spears και will.i.am ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε ένα νέο τραγούδι

Το δεύτερο τραγούδι της Britney Spears μετά την άρση της κηδεμονίας της.

Η Britney Spears και ο will.i.am θα συνεργαστούν για ακόμα μία φορά σε ένα νέο single που αναμένεται να κυκλοφορήσει σήμερα (18 Ιουλίου), όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των Black Eyed Peas.

Ο will.i.am μοιράστηκε την είδηση με ένα teaser που ανάρτησε στα social media του με μία λεζάντα που έγραφε «Uh Oh!!!».

Στο βίντεο διάρκειας μερικών δευτερολέπτων, ακούγεται η φράση: «You are now, now rockin’ with Will.i.am and Britney, bitch».

Εν τω μεταξύ, η Britney Spears τραγουδά στο ρεφρέν του τραγουδιού: «Mind your business, bitch» – πάνω σε ένα up-tempo beat.

Το teaser ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση ότι το single κυκλοφορεί την Τετάρτη 18 Ιουλίου, ενώ ο will.i.am συμπεριέλαβε επίσης το hashtag «Mind Your Business».

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο «Big Fat Bass», ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Femme Fatale» της Britney Spears το 2011 και στο «Scream & Shout», το πρώτο single από το άλμπουμ «Willpower» του will.i.am.

Το «Willpower» έγινε το πρώτο τραγούδι της Britney Spears που συγκέντρωσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές YouTube.

Ο will.i.am ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός στο άλμπουμ «Britney Jean» της Britney Spears που κυκλοφόρησε το 2013.

Το «Mind Your Business» είναι η πρώτη κυκλοφορία της Britney Spears μετά τη συνεργασία της με τον Elton John στο «Hold Me Closer», ένα ευφάνταστο remake της κλασικής επιτυχίας του «Tiny Dancer», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2022.

Το «Hold Me Closer» χάρισε στην Britney Spears την πρώτη της εμφάνιση στα charts του Billboard μετά από σχεδόν μία δεκαετία απουσίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Britney Spears ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας και αποκάλυψε τον τίτλο της πολυαναμενόμενης αυτοβιογραφίας της «The Woman In Me». Το βιβλίο της pop star πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου από την Gallery Books του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster.

Στο «The Woman In Me», η Britney Spears θα διηγηθεί την ιστορία της «με τους δικούς της όρους, επιτέλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικό οίκου.

Η Britney Spears ζούσε υπό τους περιορισμούς της δικαστικής κηδεμονίας που είχε επιβληθεί από τον πατέρα της, Jamie Spears, από το 2007. Παρόλο που συνέχισε να εργάζεται, περιοδεύοντας και κάνοντας παραστάσεις στο Λας Βέγκας, η κηδεμονία παρέμεινε σε ισχύ.

Οι φήμες που εξαπλώθηκαν μεταξύ των θαυμαστών της ότι η Britney Spears παρέμενε υπό κηδεμονία παρά τη θέλησή της γέννησαν το κίνημα «#FreeBritney» που τελικά οδήγησε στην απελευθέρωσή της τον Νοέμβριο του 2021.