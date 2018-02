«Η Britney Spears είναι εδώ και καιρό υποστηρικτής της κοινότητας των ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών.»

«Έχει μιλήσει δημόσια κατά του μπούλινγκ των ΛΟΑΤΚΙ νέων, έχει δημόσια αντιτεθεί σε νομοσχέδια, στο Τέξας, που θα περιόριζαν τα δικαιώματα των διεμφυλικών, και έχει συμμετάσχει σε μουσικό φεστιβάλ προς τιμήν των θυμάτων της δολοφονικής επίθεσης σε νυχτερινό κέντρο ομοφυλόφιλων στο Ορλάντο, το 2016».

Με αυτές τις γραμμές ξεκινά η ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) που πληροφορεί ότι στις 12 Απριλίου θα τιμήσει την Britney Spears για την προσφορά της.

Η GLAAD ιδρύθηκε από ΛΟΑΤΚΙ εργαζόμενους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να παρακολουθεί περιπτώσεις δυσφήμισής τους από τα ΜΜΕ.

«Επιπλέον, έχει υποστηρίξει τους ομόφυλους γάμους και, πέρυσι, έγραψε ανοιχτή “ερωτική επιστολή” στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ στην οποία έλεγε: “Οι ιστορίες σας είναι αυτό που με εμπνέει, που μου δίνει χαρά, και κάνει εμένα και τους γιους μου να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι”» συνεχίζει η ανακοίνωση του GLAAD.

Η Britney Spears θα λάβει το βραβείο Vanguard, στην τελετή απονομής των GLAAD Media Awards, στο Μπέβερλι Χιλς.

Honored to be receiving the Vanguard Award at the @GLAAD Media Awards this year! The LGBTQ community means the absolute world to me and inspires me every day. I am proud to be an ally and I will continue to support equality and acceptance for all!! 💜💜💜 #GLAADAwards pic.twitter.com/iInKolgW61

— Britney Spears (@britneyspears) February 13, 2018