Britney Spears: Το «ευχαριστώ» στο κίνημα #FreeBritney που άλλαξε τη ζωή της

Η Britney Spears ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του κινήματος #FreeBritney μετά την απόφαση του δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα για την απομάκρυνση του πατέρα της, James «Jamie» Spears, από τη θέση του διαχειριστή της περιουσίας της ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν έχω λόγια για το κίνημα #FreeBritney. Εξαιτίας σας παιδιά και εξαιτίας της συνεχούς επιμονής σας για την απελευθέρωσή μου από την κηδεμονία μου, η ζωή μου πηγαίνει πλέον προς αυτή την κατεύθυνση!», έγραψε στο Twitter, δημοσιεύοντας ένα βίντεο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Fade» του Kanye West από το άλμπουμ «The Life Of Pablo» του 2016.

«Έκλαιγα χθες το βράδυ για δύο ώρες γιατί οι θαυμαστές μου είναι οι καλύτεροι και το ξέρω», συνέχισε.

Η Britney Spears πρόσθεσε σε ένα άλλο tweet: «Αισθάνομαι τις καρδιές σας και εσείς αισθάνεστε τη δική μου. Το ξέρω ότι είναι αλήθεια».

Ο αρραβωνιαστικός της, Sam Asghari, αστειεύτηκε με τους θαυμαστές της στα σχόλια, γράφοντας: «Σε κλίμακα από 0 έως Britney πόσο ελεύθερος είσαι;».

Τα τελευταία χρόνια, το κίνημα #FreeBritney, που δημιουργήθηκε από θαυμαστές, έχει δείξει την υποστήριξή του στην τραγουδίστρια τόσο μέσω του ομώνυμου hashtag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και με την παρουσία του στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου και τη συμμετοχή του σε ντοκιμαντέρ που εξετάζουν τη δικαστική κηδεμονία υπό την οποία ζει η pop star από το 2008.

Οι υποστηρικτές του κινήματος ανησυχούν διαρκώς για την Britney Spears και αμφισβητούν τις συνθήκες και τα κίνητρα της κηδεμονίας.

Οι υποστηρικτές του #FreeBritney ήταν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και ζητωκραύγασαν όταν λήφθηκε η απόφαση για την απομάκρυνση του Jamie Spears από τη διαχείριση της περιουσίας της τραγουδίστριας.

Η Britney Spears αποκάλυψε αργότερα ότι βρισκόταν σε διακοπές την ημέρα της συνεδρίασης του δικαστηρίου, λέγοντας ότι περνούσε «τις καλύτερες στιγμές της ζωής της» στη Γαλλική Πολυνησία.

Ο δικηγόρος της Britney, Mathew Rosengart, ανέφερε ότι δικαστήριο θα εξετάσει στην επόμενη συνεδρίασή του, που θα λάβει χώρα στις 12 Νοεμβρίου, την οριστική λήξη της κηδεμονίας μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα για τυχόν παραπτώματα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Jamie Spears την περιουσία της κόρης του.

I feel your hearts and you feel mine … that much I know is true 💞 !!!!!

— Britney Spears (@britneyspears) October 4, 2021