Britney Spears: Τα θρυλικά άλμπουμ της επανακυκλοφορούν σε βινύλιο

Τα θρυλικά άλμπουμ της Britney Spears σε νέες εκδόσεις βινυλίου.

Η Sony Music Entertainment θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο εννέα άλμπουμ από την εξαιρετική δισκογραφία της Britney Spears.

Τα πρώτα 8 άλμπουμ της Britney Spears – «…Baby One More Time» (1998), «Oops!…I Did It Again» (2000), «Britney (2001), «In the Zone» (2003), «Blackout» (2007), «Circus» (2008), «Femme Fatale» (2011), «Britney Jean» (2013) – και η συλλογή «Greatest Hits: My Prerogative» (2004) – θα κυκλοφορήσουν σε νέες εκδόσεις μαύρου βινυλίου στις 31 Μαρτίου.

Συνολικά, όλα αυτά τα άλμπουμ αντιπροσωπεύουν ένα μεταβατικό στάδιο της pop μουσικής κουλτούρας στο τέλος μίας χιλιετίας προς την αρχή της επόμενης.

Οι χαρακτηριστικές συνεργασίες της Britney Spears σε συνδυασμό με το διαρκώς μεταβαλλόμενο ύφος της μουσικής της, την καθιέρωσαν ως ένα φαινόμενο που συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές μέχρι σήμερα.

Όλα αυτά τα άλμπουμ κατάφεραν να ανέβουν στο Top 5 του Billboard 200 – με 5 από αυτά να εκτοξεύονται στην κορυφή – και όλα μαζί χάρισαν 34 πλατινένιους δίσκους στην Britney Spears. Επίσης, 20 singles από τα άλμπουμ βρέθηκαν στο Top 40 του Billboard Hot 100.

Αφού έγινε διάσημη σε παιδική ηλικία μέσω της εκπομπής «Mickey Mouse Club» (Η Λέσχη του Μίκι Μάους) το 1993, στην οποία εμφανιζόταν μαζί με την Christina Aguilera, τον Justin Timberlake, τον JC Chasez και τον Ryan Gosling, η Britney Spears ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική με το ανεπανάληπτο τραγούδι «…Baby One More Time», το οποίο πυροδότησε ένα νέο κύμα dance pop μουσικής.

Το 2020, το Rolling Stone το ονόμασε ως το καλύτερο παρθενικό single όλων των εποχών, με τον Rob Sheffield να γράφει: «Ένα από εκείνα τα pop μανιφέστα που αναγγέλλουν έναν νέο ήχο, μία νέα εποχή, έναν νέο αιώνα. Αυτό το κορίτσι άλλαξε τον ήχο της pop για πάντα».

Η Britney Spears ήταν ασταμάτητη στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το άλμπουμ «Oops!…I Did It Again» ακολούθησαν ακόμη περισσότερες επιτυχίες, όπως το ομώνυμο τραγούδι, το «Lucky» και το «Stronger».

Στο τρίτο άλμπουμ της, «Britney», η Spears άλλαξε τον ήχο της και στράφηκε σε πιο R&B ρυθμούς, συνεργαζόμενη με παραγωγούς όπως οι The Neptunes («I’m a Slave 4 U», «Boys») και ο Rodney «Darkchild» Jerkins.

Στο «In the Zone», το φαινόμενο της pop συνέχισε την επιτυχία με το ιστορικό ντουέτο με τη βασίλισσα της pop Madonna στο «Me Against The Music», ενώ η Britney Spears κέρδισε και το πρώτο της βραβείο Grammy για το τεράστιο dance hit «Toxic».

Έχοντας κάνει ένα μικρό διάλειμμα, η Britney Spears κυκλοφόρησε το 2004 τη συλλογή «Greatest Hits: My Prerogative», η οποία περιλάμβανε 14 singles και τρία νέα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένης μίας διασκευής του τραγουδιού «My Prerogative» του Bobby Brown.

Το 2007, η Britney Spears έκανε μία από τις πιο πολυσυζητημένες επιστροφές στην ιστορία της pop μουσικής με το «Blackout», ένα άλμπουμ γεμάτο ηλεκτρονικά dance τραγούδια, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο της καριέρας της.

Το επόμενο άλμπουμ της, «Circus», κυκλοφόρησε μόλις 13 μήνες αργότερα και ανέδειξε τη Νο. 1 επιτυχία «Womanizer» – το δεύτερο No. 1 της Britney Spears μετά το «…Baby One More Time» – καθώς και το «Circus», το οποίο έφτασε στο Top 3 των charts.

Το 2011, έφτασε στα χέρια μας το «Femme Fatale» και μας χάρισε το Νο.1 τραγούδι «Hold It Against Me» και φυσικά τα κλασικά «Till The World Ends» και «I Wanna Go», που βρέθηκαν στο Top 10.

Το «Britney Jean», το οποίο κυκλοφόρησε το 2013, χαρακτηρίστηκε από την Britney Spears ως η πιο προσωπική δουλειά της, με την ίδια να έχει συμβάλει στη δημιουργία όλων των τραγουδιών, ενώ το lead single «Work Bitch» έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά dance τραγούδια της δισκογραφίας της και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών της.