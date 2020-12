Britney Spears: Γιορτάζει τα γενέθλιά της κυκλοφορώντας το single «Swimming In The Stars»

Ένα τραγούδι με αφορμή τα γενέθλια της Britney Spears.

Ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι της Britney Spears δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της στις 2 Δεκεμβρίου και η δισκογραφική εταιρεία RCA Records της Sony Music τίμησε την περίσταση δημοσιεύοντας στις ψηφιακές πλατφόρμες το single «Swimming In The Stars».

Το single θα συμπεριληφθεί στην deluxe έκδοση βινυλίου για το άλμπουμ «Glory» της Britney Spears από το 2016.

Το LP θα κυκλοφορήσει στις 4 Δεκεμβρίου και είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία μέσα από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της τραγουδίστριας.

Το «Swimming In The Stars» είναι το δεύτερο b-side τραγούδι της Britney Spears που αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Το περασμένο καλοκαίρι το κοινό της pop star είχε την ευκαιρία να απολαύσει σε όλες τις ψηφιακές το τραγούδι «Mood Ring (By Demand)», το οποίο είχε συμπεριληφθεί ως bonus track στην τοπική έκδοση του άλμπουμ «Glory» που είχε κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία το 2016.

Η επερχόμενη deluxe έκδοση βινυλίου του «Glory» θα περιέχει τα 17 τραγούδια από το αρχικό άλμπουμ, τρία remixes του «Mood Ring (By Demand)» , το «Swimming In The Stars», αλλά και ένα μία ακυκλοφόρητη συνεργασία της Britney Spears με τους Backstreet Boys σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Matches».

Το «Swimming In The Stars» θα κυκλοφορήσει και μεμονωμένα σε βινύλιο 12 ιντσών, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην Αμερική από τις αρχές Ιανουαρίου.