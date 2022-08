Britney Spears: Οι σκέψεις της για τη δισκογραφική επιστροφή της και η νέα αρχή

Το έκανε πάλι. Η Britney Spears διέγραψε για άλλη μία φορά τον λογαριασμό της στο Instagram, αφού έδωσε μία πρόγευση από τη συνεργασία της με τον Elton John.

Η pop star μετέφερε τις σκέψεις της στο Twitter, όπου δεν είχε κάνει καμία ανάρτηση από τις 15 Ιουνίου όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο η ομάδα της Versace δημιουργούσε το νυφικό που φορούσε όταν παντρεύτηκε τον Sam Asghari λίγες ημέρες νωρίτερα.

«Okie dokie… Το πρώτο μου τραγούδι μετά από έξι χρόνια! Είναι αρκετά φοβερό που τραγουδάω με έναν από τους πιο κλασικούς άντρες της εποχής μας, τον Elton John!», έγραψε σε μία σειρά από tweets που ανάρτησε το βράδυ της Τετάρτης.

Η Britney Spears πρόσθεσε ότι είναι ελαφρώς «συγκλονισμένη» από την ευκαιρία της συνεργασίας με τον Elton John και τόνισε ότι «είναι μεγάλη υπόθεση για εκείνη».

Στη συνέχεια ανακοίνωσε στους σχεδόν 56 εκατομμύρια followers της στο Twitter μία μεγάλη απόφαση που πήρε.

«Μαθαίνω ότι κάθε ημέρα είναι μία νέα αρχή για να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένη. Ναι, επιλέγω την ευτυχία σήμερα», εξήγησε σε ένα δεύτερο tweet.

«Λέω στον εαυτό μου κάθε ημέρα να αφήσω την πικρία που με πλήγωσε και να προσπαθήσω να συγχωρήσω τον εαυτό μου και τους άλλους για ό,τι μπορεί να με πλήγωσε», πρόσθεσε.

«Θέλω να είμαι ατρόμητη όπως όταν ήμουν νεότερη και να μην είμαι τόσο φοβισμένη και τρομαγμένη. Προσεύχομαι να υπάρχει πράγματι αλήθεια στο Άγιο Πνεύμα και ελπίζω αυτό το πνεύμα να είναι και με τα παιδιά μου! Ναι… επιλέγω την ευτυχία και τη χαρά σήμερα!», κατέληξε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα σύντομο απόσπασμα στο Instagram από το «Hold Me Closer», το ντουέτο της με τον Elton John που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή.

Στο απόσπασμα, οι δύο καλλιτέχνες τραγουδούσαν τον πρώτο κουπλέ της επιτυχίας «The One» του Elton John από το 1992 και στη συνέχεια περνούν στο αγαπημένο «Tiny Dancer» του 1971.

Από τότε τερματίστηκε οριστικά μετά από 13 χρόνια η κηδεμονία της, τον Νοέμβριο του 2021, η Britney Spears έχει καταγγείλει πολλές φορές μέσω του Instagram την κακομεταχείριση που έζησε κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών.

Συχνά μοιράζεται τις ειλικρινείς σκέψεις της σχετικά με την κατάστασή της, την οικογένειά της και πολλά άλλα θέματα σε μακροσκελείς αναρτήσεις.

I’m learning everyday is a clean slate to try and be a better person and do what makes me happy … yes I choose happiness today. I tell myself every day to let go of the hurt bitterness and try to forgive myself and others to what may have been hurtful.

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022