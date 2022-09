Britney Spears: Το remix του «Viva Las Vegas» από το «Elvis» θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σύντομα

Το remix από την ταινία «Elvis» είναι «απόλυτα έτοιμο».

Ο Baz Luhrmann λέει ότι εργάζεται για την κυκλοφορία του αγαπημένου από το κοινό remix του «Viva Las Vegas» από την πρόσφατη ταινία του «Elvis», το οποίο συνδυάζει το «Viva Las Vegas» του Elvis Presley με την επιτυχία «Toxic» της Britney Spears από το 2003.

«Υπάρχει πολλή αγάπη, πολλή έντονη αγάπη για το τραγούδι Britney/Elvis στην ταινία, και είναι δέσμευσή μου να προσπαθήσω να κυκλοφορήσω το τραγούδι», δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας «Elvis» στο Rolling Stone.

Στο επίσημο soundtrack του «Elvis», που κυκλοφόρησε παράλληλα με την ταινία τον Ιούνιο, είχαν συμπεριληφθεί πρωτότυπα τραγούδια του Elvis Presley όπως τα «If I Can Dream» και «Suspicious Minds», καθώς και νέα singles όπως το «Vegas» της Doja Cat και η διασκευή του «I Can’t Help Falling in Love» από την Kacey Musgraves.

Ωστόσο, το remix του «Viva Las Vegas» με την προσθήκη της Britney Spears απουσίαζε παραδόξως από το soundtrack.

Το remix εμφανίστηκε σε μία σκηνή με ένα μοντάζ της καριέρας του Elvis Presley στο Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60. Γρήγορα έβαλε φωτιά σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, όπου ένα ηχητικό απόσπασμά του έχει συγκεντρώσει σήμερα 91,3 εκατομμύρια προβολές.

Ο Baz Luhrmann επιβεβαίωσε στο Rolling Stone ότι η επίσημη έκδοση του remix είναι «απόλυτα έτοιμη», αν και πρόσθεσε ότι «απλώς προσπαθεί να ξεμπερδέψει», επικαλούμενος την τελική έγκριση που πρέπει να δοθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Το πάθος και η δέσμευσή μου είναι να προσπαθήσω να πείσω όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να το ολοκληρώσουν και να το κυκλοφορήσουν για τους θαυμαστές, καθώς ξέρω ότι η ίδια η Britney και ο Elvis είναι, με πολλούς τρόπους, συνδεδεμένοι στις δικές τους διαφορετικές διαδρομές», είπε.

Ο Αυστραλός σκηνοθέτης είχε συγκρίνει την καριέρα της Britney Spears με εκείνη του βασιλιά του rock and roll σε συνέντευξή του νωρίτερα φέτος.

«Ακριβώς όπως η Britney, που έχει δημιουργήσει την πεμπτουσία της pop μουσικής της δεκαετίας του ’90, είσαι πλουσιότερος από τον Θεό και βρίσκεσαι στη φούσκα του Χόλιγουντ», ανέφερε.

«Αυτό συμβαίνει και με τον Elvis. Από επαναστάτης, πανκ, βαθιά βυθισμένος στους μαύρους μουσικούς φίλους του που έκαναν ριζοσπαστική μουσική, ξαφνικά απομονώνεται στο Χόλιγουντ και κάνει pop», εξήγησε.

Αν το remix του «Viva Las Vegas» και του «Toxic» δει τελικά το φως της δημοσιότητας, θα είναι η δεύτερη κυκλοφορία της Britney Spears μετά τη λήξη της κηδεμονίας της. Τον προηγούμενο μήνα, συνεργάστηκε με ένα άλλο είδωλο, τον Elton John, στο «Hold Me Closer».