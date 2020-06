Η Britney Spears γυρίζει το χρόνο στο 2000 με το playlist «I Miss Y2K Pop»

Την pop μουσική του 2000 αναπολεί η Britney Spears.

Η Britney Spears καθόρισε μεγάλο μέρος του στιλ, του ήχου και της αισθητικής στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Για να γιορτάσει τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Oops!… I Did it Again», η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με το Apple Music για τη δημιουργία ενός playlist με τον τίτλο «I Miss Y2K Pop», το οποίο αποτελεί φόρο τιμής στο έτος του 2000 και στην pop μουσική της εποχής.

Η λίστα αναπαραγωγής περιέχει 30 σημαντικές κυκλοφορίες από το 2000, μεταξύ των οποίων επιλογές από τη Madonna, τη Mariah Carey, την Jennifer Lopez, τους Backstreet Boys, τους *NSYNC και άλλους καλλιτέχνες.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησαν πολλά από αυτά τα τραγούδια», είπε η Britney Spears στο Apple Music.

«Αυτά τα τραγούδια μου θυμίζουν τη χρονική περίοδο που βγήκε το “Ooops!… I Did It Again”, μία εποχή πολύ ξεχωριστή για εμένα. Ελπίζω ότι τα αγαπάτε όπως κι εγώ», πρόσθεσε.

Η Britney Spears έκανε από ένα σχόλιο για τα τρία κορυφαία τραγούδια της λίστας της, εξηγώντας γιατί τα επέλεξε και τη σημασία που έχουν για εκείνη.

«Η Mariah είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίο άρχισα να τραγουδάω… είναι απλώς καταπληκτική. Το “Always Be My Baby” είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της», ανέφερε για τη Mariah Carey.

«Ποιος σε κάνει καλύτερα να θέλεις να χορέψεις εκτός από την Beyoncé;», αναρωτήθηκε με αφορμή το «Crazy In Love» της Queen B.

«Ακόμα ακούω το “Cowboy Take Me Away”, Αυτό το τραγούδι με κάνει να σκέφτομαι ότι είμαι έξω. Και ότι ερωτεύομαι φυσικά!», σημείωσε η Britney Spears για τις Dixie Chicks.

Οι επιλογές της Britney Spears

1. Mariah Carey – Always Be My Baby

2. Madonna – Music

3. *NSYNC – It’s Gonna Be Me

4. Kylie Minogue – Can’t Get You Out Of My Head

5. Ricky Martin – Livin’ La Vida Loca

6. Santana (feat. Rob Thomas) – Smooth

7. Christina Aguilera – What a Girl Wants

8. Enrique Iglesias – Bailamos

9. Beyoncé – Crazy In Love (featuring Jay-z) (single Version)

10. Jennifer Lopez – Love Don’t Cost a Thing

11. LeAnn Rimes – Can’t Fight The Moonlight (Graham Stack Radio Edit)

12. Backstreet Boys – Shape of My Heart

13. BBMAK – Back Here

14. Shakira – Whenever, Wherever

15. Train – Meet Virginia

16. Dixie Chicks – Cowboy Take Me Away

17. Destiny’s Child – Say My Name

18. Usher – My Boo (featuring Alica Keys)

19. Dido – Here With Me

20. Janet Jackson – All For You

21. Delta Goodrem – Lost Without You

22. Mariah Carey – Heartbreaker (feat. Jay-Z)

23. Kelly Clarkson – The Trouble With Love Is

24. Tal Bachman – She’s so High

25. Anastacia – I’m Outta Love (radio Edit)

26. Mary J Blige – Family Affair

27. Mandy Moore – I Wanna Be With You

28. P!nk – There You Go

29. TLC – No Scrubs

30. Backstreet Boys – I Want It That Way

Ανακαλύψτε το playlist «I Miss Y2K Pop» εδώ.