Britney Spears: Ολοκληρώνει τη «βάναυσα ειλικρινή» αυτοβιογραφία της – Θα «ταρακουνήσει τον κόσμο»

Η Britney Spears θα μιλήσει για τα πάντα στο νέο βιβλίο της που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη του έτους.



Η Britney Spears ολοκληρώνει τη «βάναυσα ειλικρινή» αυτοβιογραφία της που θα «ταρακουνήσει τον κόσμο».

Η αυτοβιογραφία της Britney Spears αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και πηγές από τον εκδοτικό χώρο περιγράφουν ότι το βιβλίο «εμπνέει» και εκτιμούν ότι θα γίνει «αμέσως best-seller».

Η Britney Spears θα μιλήσει για τα πάντα στο νέο βιβλίο της, όπως αναφέρουν διάφορες πηγές στο Page Six.

«Το βιβλίο της Britney είναι μία ιστορία θριάμβου. Θα καλύπτει τις πιο ευάλωτες στιγμές της, την παιδική ηλικία της – όταν ήταν ένα μικρό κορίτσι με μεγάλα όνειρα – τον χωρισμό της με τον Justin Timberlake, τη στιγμή που ξύρισε το κεφάλι της και τη μάχη της με την οικογένειά της για την κηδεμονία της», δήλωσε μία πηγή.

«Είναι επίσης μία ιστορία επιβίωσης, αφού βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει από την εξουθενωτική κηδεμονία και να βρει την ευτυχία με τον σύζυγό της Sam Ashgari», πρόσθεσε.

Το Page Six αποκαλύπτει αποκλειστικά ότι η Britney Spears έχει συνεργαστεί για τη δημιουργία της αυτοβιογραφίας της με τον συγγραφέα Sam Lansky, έναν καταξιωμένο μυθιστοριογράφο και δημοσιογράφο που έχει γράψει άρθρα για περιοδικά όπως τα The Atlantic, New York Magazine και Time και έχει σκιαγραφήσει αστέρες όπως η Madonna, η Nicki Minaj και η Adele.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster φέρεται να είναι «ενθουσιασμένος» με το βιβλίο, το οποίο έχει πλέον ολοκληρωθεί και περνάει από τις τελικές νομικές αναθεωρήσεις προκειμένου να κυκλοφορήσει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

«Το βιβλίο της Britney είναι βάναυσα ειλικρινές και βγαλμένο από την καρδιά της. Καμία πέτρα δεν έχει μείνει αναποδογυρισμένη. Είναι πραγματικά μία ιστορία γυναικείας ενδυνάμωσης – η ίδια παίρνει τον έλεγχο της ζωής της», εξήγησε η πηγή.

Μία δεύτερη πηγή από τις εκδόσεις είπε: «Αυτό το βιβλίο είναι ένα δώρο….Υπάρχουν κομμάτια αυτού του βιβλίου με τα οποία κάθε άνθρωπος -ιδιαίτερα κάθε γυναίκα- μπορεί να ταυτιστεί και να νιώσει λιγότερο μόνος. Μετατρέπει τη χαρά και τον πόνο σε κάτι υπερβατικό: σε τέχνη».

«Πρόκειται για ένα ανάγνωσμα που εμπνέει, όχι μόνο επειδή δείχνει τη δύναμη της ψυχής της Britney, αλλά επειδή η ιστορία της αφηγείται με τέτοιο στυλ, ευστροφία, εξυπνάδα, ειλικρίνεια και χωρίς καμία αυτολύπηση. Σε αυτές τις σελίδες κερδίζει απόλυτα», εξήγησε.

«Αυτό το βιβλίο θα ταρακουνήσει τον κόσμο. Πιστεύω ότι θα γίνεται επίσης αμέσως best-seller», πρόσθεσε.

Η Britney Spears υπέγραψε μία συμφωνία-ορόσημο ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για την έκδοση του βιβλίου της, η οποία κλείστηκε μέσω του πρακτορείου Creative Artists Agency και του δικηγόρου της Mathew Rosengart.

Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες εκδοτικές συμφωνίες στην ιστορία μετά από αυτές του Barack και της Michelle Obama.