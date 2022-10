Η Britney Spears νόμιζε ότι ο πατέρας της «προσπαθούσε να τη σκοτώσει» κατά τη διάρκεια της κηδεμονίας της

Η Britney Spears υποστήριξε ότι ο πατέρας της, Jamie Spears, «προσπαθούσε να τη σκοτώσει» κατά τη διάρκεια της κηδεμονίας της.

Σε ένα ηχητικό απόσπασμα διάρκειας δύο λεπτών που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter, η 40χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έκανε τρεις μαγνητικές τομογραφίες πριν σταλεί σε κλινική ψυχικής υγείας στις αρχές του 2019.

«Το όλο πράγμα δεν είχε νόημα», είπε για κάθε ωριαία εξέταση. «Το όλο πράγμα δεν έβγαζε νόημα», επανέλαβε.

«Δεν καταλάβαινα την απομόνωση, τις νοσοκόμες, τα φιαλίδια με το αίμα, τη συνεχή επικοινωνία», συνέχισε η Britney Spears, σημειώνοντας ότι ενώ πίστευε ότι μπορεί να υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο, «τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια».

«Είμαι μία χαρά. Είμαι ζωντανή. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξέρω ότι ήταν απλώς κακοί και ότι πραγματικά ένιωθα ότι ο πατέρας μου προσπαθούσε να με σκοτώσει. Και ελπίζω να καεί στην κόλαση», πρόσθεσε.

Η Britney Spears έγραψε στη συνέχεια στο Twitter ότι «πιστεύει στις συνέπειες» για τον πατέρα της, ο οποίος είχε τον έλεγχο της κηδεμονίας της από το 2008 μέχρι την απομάκρυνσή του το 2021.

«Η ευχή μου είναι να πάρω τον πατέρα μου σε ένα μέρος, να του πάρω το αυτοκίνητο, το σπίτι του, την πόρτα του στην ιδιωτική του ζωή», έγραψε η τραγουδίστρια, απαριθμώντας όλα όσα υπέστη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.

«Να τον βάζουν κάτω 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα να του κάνουν ερωτήσεις και οι άνθρωποι να τον αντιμετωπίζουν σαν μία επιστημονική έρευνα, να παρακολουθούν το φαγητό του, να μην έχει τηλέφωνο, οι νοσοκόμες να τον παρακολουθούν να κάνει ντους και να ντύνεται», συνέχισε.

«Όλα αυτά τα πράγματα χωρίς κανένα αναθεματισμένο λόγο και να τον βάλουμε να τηλεφωνήσει στην οικογένειά του και να του πουν ότι “δεν ξέρουν”. Θα ήθελα να δω την πολιτεία της Καλιφόρνια να μην κάνει τίποτα και να έχει τέσσερις άντρες ασφαλείας σε ένα τροχόσπιτο για μήνες να του λένε ότι δεν μπορεί να φύγει ποτέ», ανέφερε.

Η Britney Spears, η οποία θέλει να «δει πώς θα ένιωθε» ο πατέρας της υπό από αυτές τις συνθήκες, ολοκλήρωσε τις αναρτήσεις της σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει τον λόγο για τον οποίο η οικογένειάς της δεν έχει υποστεί νομικές κυρώσεις για τις πράξεις της κατά τη διάρκεια της κηδεμονίας της.

«Θα ήθελα να δω πώς θα αισθανόταν, αλλά βλέπετε, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ! Το μόνο καλό πράγμα που μου συνέβη ήταν ότι τελείωσε! Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να γλιτώνουν τόσο εύκολα και να τη βγάζουν καθαρή με αυτό που μου έκαναν. Έδειξαν σε εμένα και στον κόσμο μόνο ότι η σκληρότητα κερδίζει!», ανέφερε.

Ο Jamie Spears έχει αρνηθεί κάθε επιλήψιμη πράξη στην κηδεμονία της Britney, δηλώνοντας επανειλημμένα μέσω των δικηγόρων του ότι «αγαπάει την κόρη του» και ότι ενήργησε προς το συμφέρον της.

I’m posting this for the second time today because I believe in a world where we all deserve justice !!! 15 years in a system of secretive and manipulative abuse … JUST ENDING IT has never been good enough for me and it will never be !!! I was talked to abusively and punished pic.twitter.com/cCMDFndVH5

would feel … but see, that will never happen !!! The only good thing that happened for me was that it ended !!! I don’t see how they get to walk away so easily and get away with what was done to me … the world has shown me and the world only that cruelty wins !!!

