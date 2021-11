Η Britney Spears κατηγορεί την Christina Aguilera ότι «αρνείται να μιλήσει» για την κηδεμονία της

«Το να αρνείσαι να μιλήσεις όταν γνωρίζεις την αλήθεια ισοδυναμεί με ψέμα», τονίζει η Britney Spears.

Η Britney Spears δημοσίευσε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο η Christina Aguilera αποφεύγει να απαντήσει σε μία ερώτηση σχετικά με την ίδια και κατηγόρησε τη συνάδελφό της ότι «αρνείται να μιλήσει» για την πολύκροτη κηδεμονία της.

Στο βίντεο, η Christina Aguilera περικυκλώνεται από δημοσιογράφους έξω από τα Latin Grammy 2021, που έλαβαν χώρα το βράδυ της Πέμπτης 18 Νοεμβρίου στο Λας Βέγκας και ερωτάται: «Είχατε κάποια επικοινωνία με την Britney;».

Συνεργάτης της Aguilera παρεμβαίνει και λέει: «Δεν απαντάμε σε αυτό τώρα, συγγνώμη», με την τραγουδίστρια να παίρνει μια απολογητική έκφραση και να συμπληρώνει, σχετικά με την άρση της κηδεμονίας της Britney Spears μετά από 13 χρόνια: «Αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενη για εκείνη».

Η Britney Spears σχολίασε το περιστατικό γράφοντας: «Αγαπώ και λατρεύω όλους όσους με στήριξαν, αλλά το να αρνείσαι να μιλήσεις όταν γνωρίζεις την αλήθεια ισοδυναμεί με ψέμα! 13 χρόνια είναι σε ένα διεφθαρμένο καταχρηστικό σύστημα και παρόλα αυτά, γιατί είναι τόσο δύσκολο θέμα για τους ανθρώπους; Εγώ είμαι αυτή που το πέρασε. Ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν και με στήριξαν. Ναι, έχω σημασία!».

Στη συνέχεια, η Britney Spears δημοσίευσε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram ένα βίντεο όπου η Lady Gaga μιλάει για την κηδεμονία της από το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «House of Gucci».

«Ο τρόπος με τον οποίο της συμπεριφέρθηκαν σε αυτή τη δουλειά ήταν πραγματικά λάθος. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις γυναίκες στη μουσική βιομηχανία είναι κάτι που εύχομαι να αλλάξει. Νομίζω ότι (η Britney) θα αποτελεί για πάντα έμπνευση για τις γυναίκες», ανέφερε η Lady Gaga.

Η Britney Spears απάντησε: «Σε ευχαριστώ Lady Gaga που πραγματικά βρήκες τον χρόνο για να πεις κάτι τόσο ευγενικό. Με έκανες να κλάψω. Σε αγαπώ».

Ωστόσο, θαυμαστές της Xtina επισήμαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Aguilera έχει μιλήσει δημόσια για τη Spears, όταν δημοσίευσε μία σειρά αναρτήσεων στο Twitter τον Ιούνιο, μετά την συγκλονιστική κατάθεση της Britney στο δικαστήριο για τον τερματισμό της κηδεμονίας της.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οποιαδήποτε γυναίκα, ή άνθρωπος, που θέλει να έχει τον έλεγχο της μοίρας του, δεν έχει τη δυνατότητα να ζήσει τη ζωή όπως επιθυμεί», έγραψε η Christina Aguilera στο Twitter, δημοσιεύοντας παράλληλα μία φωτογραφία από τότε που οι δύο τραγουδίστριες ήταν παιδιά.

«Σας υπόσχομαι ότι της αξίζει όλη η δυνατή ελευθερία για να ζήσει την πιο ευτυχισμένη ζωή. Η καρδιά μου είναι με την Britney. Της αξίζει όλη η αληθινή αγάπη και υποστήριξη στον κόσμο», πρόσθεσε.

Η Britney Spears και η Christina Aguilera έχουν παράλληλες καριέρες από τότε που έκαναν τα πρώτα τους βήματα Disney Channel στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ενώ έφεραν την επανάσταση στη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του ’90 που με τις επιτυχίες τους «…Baby One More Time» και «Genie in a Bottle» αντίστοιχα.

Δείτε τις αναρτήσεις της Britney Spears παρακάτω:

Britney Spears calls out Christina Aguilera for walking away from a question about her conservatorship ending. pic.twitter.com/Lib6FcE4iC — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2021