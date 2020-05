Britney Spears: Το «…Baby One More Time» αναδείχθηκε το καλύτερο debut single όλων των εποχών

Το αξέχαστο τραγούδι «…Baby One More Time» της Britney Spears από το 1998 αναδείχθηκε από το Rolling Stone ως το καλύτερο ντεμπούτο single όλων των εποχών.

Το μουσικό μαγκαζίνο δημοσίευσε τη λίστα του με τα 100 Καλύτερα Debut Singles Όλων των Εποχών, όπου η Britney Spears επικράτησε άλλων 99 τραγουδιών που αποτέλεσαν την πρώτη κυκλοφορία ισάριθμων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων.

«Στη μεγάλη παράδοση των debut singles, (το «…Baby One More Time») ήταν μια διαιρετική τομή που τράβηξε μια γραμμή μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος», σημειώνει το Rolling Stone.

«It’s Britney bitch. Τίποτα δεν ήταν το ίδιο ξανά», αναφέρει το περιοδικό.

Την υπόλοιπη πεντάδα των καλύτερων debut singles όλων των εποχών συμπληρώνουν το «I Want You Back» των The Jackson 5 (Νο. 2), το «Anarchy In The UK» των Sex Pistols (No. 3), το «Sucker M.C.’s/It’s Like That» των Run-DMC (No. 4) και το «Maybellene» του Chuck Berry.

Η Britney Spears υποδέχθηκε με έκπληξη την είδηση: «Νούμερο ένα;! Σε ευχαριστώ Rolling Stone… Τι τιμή», έγραψε στο Twitter.

Number ONE 😱 ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor 💋💋💋 !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn

— Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020